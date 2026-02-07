scorecardresearch
 
ना एक्टर-ना डायरेक्टर, इस शख्स को मिली फिल्म 'अस्सी' में सबसे ज्यादा फीस, बोला- खुशी है...

तापसी पन्नू स्टारर फिल्म 'अस्सी' से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी सामने आई. इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस एक्टर या डायरेक्टर को नहीं. बल्कि इसके राइटर गौरव सोलंकी को मिली है, जिसपर उन्होंने अपना रिएक्शन भी शेयर किया है.

फिल्म अस्सी का ट्रेलर रिलीज (Photo: YT/T-Series)
फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा थिएटर्स में एक और ऐसी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो समाज को सोचने पर मजबूर कर सकती है. 'मुल्क', 'आर्टिकल 15', 'भीड़', 'थप्पड़' जैसी फिल्में बनाने के बाद वो 'अस्सी' लेकर आए हैं. जिसमें एक दर्दनाक गैंगरेप की घटना को दिखाया जाएगा. इसमें तापसी पन्नू रेप सर्वाइवर को इंसाफ दिलाती नजर आएंगी. 

फिल्म 'अस्सी' के लिए मिली सबसे ज्यादा फीस

फिल्म 'अस्सी' के ट्रेलर ने आते ही लोगों के बीच हलचल मचाई थी. इसकी कहानी को जिस हिसाब से लिखा गया है, वो थिएटर्स में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दिलाने का वादा करती है. इस फिल्म को गौरव सोलंकी ने लिखा है, जो IIT छोड़कर राइटिंग की दुनिया में आए और अब एक अलग कारण से सुर्खियां बटोर रहे हैं. 

गौरव सोलंकी को फिल्म 'अस्सी' लिखने के लिए पूरी फिल्म में सभी क्रू मेंबर्स से सबसे ज्यादा फीस मिली है. जहां आज के जमाने में राइटर्स को अपने पैसों के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, वहीं गौरव ने ऐसा करके इंडस्ट्री में चले आ रहे इस ट्रेंड को बदलकर रख दिया है. अब फिल्म 'अस्सी' के लिए सबसे ज्यादा पैसे मिलने पर राइटर ने अपना रिएक्शन दिया है. 

HT संग बातचीत में गौरव ने कहा, 'मुझे ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली. मैं बहुत खुश हुआ पैसे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि एक लेखक को उसका हक मिल रहा है. एक राइटर फिल्म की शुरुआत अकेले करता है. अंधेरे कमरे में, बस खुद ही, जब कोई और नहीं होता. स्क्रिप्ट फिल्म की सबसे जरूरी चीज होती है. वही फिल्म कैसे पूरी बनाई जाएगी, ये तय करती है. तो ये बहुत अच्छी और सकारात्मक बात है.'

'मुझे बहुत गर्व है कि मेरे साथ ऐसा हुआ. और मैं चाहता हूं कि ऐसे और भी बहुत सारे राइटर्स के साथ हो, और बहुत सारी फिल्मों के साथ भी. ताकि इससे नई पीढ़ी के ढेर सारे नए राइटर्स प्रेरित हों. इस तरह से हमें नई-नई कहानियां मिलेंगी, और हमारी डायवर्सिटी भी बहुत बढ़ जाएगी.' 

बात करें फिल्म 'अस्सी' की, तो इसे 20 फरवरी के दिन रिलीज किया जाएगा. इसमें तापसी के अलावा कानी कुसरुती, मोहम्मद जीशान आयूब, कुमुद मिश्रा, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक और नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स भी शामिल हैं. इसे टी-सीरीज समेत अनुभव सिन्हा ने प्रोड्यूस किया है.

