Subedaar Teaser: गुस्सैल अवतार में अनिल कपूर 'सूबेदार' में छुड़ाएंगे सबके छक्के, टीजर ने उड़ाए होश

बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक अनिल कपूर की आने वाली फिल्म 'सूबेदार' का नया टीजर रिलीज हो गया है. ये एक अमेजन प्राइम ऑरिजिनल एक्शन-ड्रामा मूवी है. इसके वर्ल्डवाइड प्रीमियर का ऐलान हो चुका है. दुनियाभर में 'सूबेदार' का प्रीमियर 5 मार्च को होगा. पिक्चर के टीजर में आपको एक गुस्सैल लेकर पावरफुल अनिल कपूर की झलक मिलती है, जो अपने आसपास हो रही बुराइयों और शोर से चिढ़ा हुआ है.

रिलीज हुआ सूबेदार का टीजर

'सूबेदार' फिल्म में एक रिटायर्ड फौजी, सूबेदार अर्जुन मौर्या की जिंदगी के उतार-चढ़ाव भरे सफर को दिखाया गया है, जो आज की बदलती दुनिया में सुकून पाने की तलाश में है. यहां उसके उन उसूलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनके सहारे उसने जिंदगी बिताई है. फिल्म में अनिल कपूर ने जबरदस्त काम किया है, जो अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं. टीजर में आपको इसी की झलक मिलती है. अनिल का किरदार अपने आसपास हो रही चीजों से चिढ़कर सभी को सबक सिखाता है. साथ ही अपने बिखरे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश भी वो कर रहा है. इस फिल्म में समाज के गिरते स्तर के बीच सम्मान तलाशने की दमदार कहानी को बड़ी संजीदगी से पर्दे पर दिखाया गया है. पिक्चर का टीजर आपके उत्साह जरूर भर देगा.

अनिल कपूर का दमदार एक्शन अवतार

फिल्म 'सूबेदार' में अनिल कपूर को पहले कभी न देखे एक्शन अवतार में देखा जाने वाला है. स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी आपका ध्यान उनसे हटने नहीं देती. प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और ऑरिजिनल्स के हेड निखिल मधोक ने कहा, 'सूबेदार एक जबरदस्त एक्शन फिल्म होने के साथ-साथ बाप-बेटी की दिल को छू लेने वाली कहानी भी है. इस फिल्म में अनिल कपूर ने शानदार एक्टिंग की है, जो एक एक्शन हीरो के तौर पर शुरू से ही दर्शकों का दिल जीत लेंगे. सुरेश त्रिवेणी, अनिल कपूर, विक्रम मल्होत्रा और सूबेदार की पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना हमारे लिए गौरव की बात है. अब हमें 5 मार्च का बेसब्री से इंतजार है जब भारत और दुनिया भर के दर्शक प्राइम वीडियो पर इसके प्रीमियर का आनंद लेंगे.'

'तुम्हारी सुलु', 'जलसा' और 'दलदल' जैसी बेहतरीन कहानियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मशहूर डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी ने फिल्म 'सूबेदार' का निर्देशन किया हैं. इसे विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर और सुरेश त्रिवेणी ने साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. ओपनिंग इमेज फिल्म्स प्रोडक्शन द्वारा अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क (AKFCN) के साथ मिलकर तैयार की गई ये फिल्म बेहद दमदार और जज्बातों से भरी एक्शन-ड्रामा है.

'सूबेदार' की कहानी सुरेश त्रिवेणी और प्रज्वल चंद्रशेखर ने लिखी है, जिसमें अनिल कपूर और राधिका मदान लीड रोल में नजर आने वाले हैं. अनिल के साथ पिक्चर में सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, फैजल मलिक और मोना सिंह ने भी अहम किरदार निभाए हैं. 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषाओं में 'सूबेदार' का प्रीमियर होगा.

