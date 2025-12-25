scorecardresearch
 
आलिया-अनन्या की वजह से श्रद्धा को नहीं म‍िल रहा काम? पिता शक्त‍ि कपूर ने दिया जवाब

श्रद्धा कपूर की तुलना बॉलीवुड की अन्य यंग एक्ट्रेसेज जैसे आलिया भट्ट और अनन्या पांडे से की जाती रही है. कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि उनके करियर में मिले मौकों पर उनके पिता शक्ति कपूर की इमेज का असर पड़ा. हालांकि शक्ति कपूर ने अब इन अफवाहों को खारिज कर दिया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर पिछले साल सुर्खियां के साथ-साथ मैगजीन कवर पर छाई रहीं. उनकी फिल्म 'स्त्री 2' ने बॉक्स-ऑफिस पर इतिहास रचा. यह पहली वुमन सेंटरिक भारतीय फिल्म बनी, जिसने दुनियाभर में 857 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की. ये 2018 में आई 'स्त्री' की लाइफटाइम कमाई से लगभग पांच गुना ज्यादा थी. इसी समय श्रद्धा की सीमित फिल्मोग्राफी और स्क्रीन पर कम दिखने को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई थी.

श्रद्धा कपूर ने साल 2010 में अमिताभ बच्चन संग 'तीन पत्ती' से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्हें 'आशिकी 2', 'एक विलेन' और 'हाफ गर्लफ्रेंड' जैसी फिल्मों में देखा गया. यहीं से वो नेशनल क्रश बन गईं. इंडस्ट्री में 15 साल बिताने के बावजूद श्रद्धा ने केवल लगभग 18 फिल्मों में ही काम किया है. इसकी तुलना में आलिया भट्ट, जो दो साल बाद करण जौहर की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से आईं, उन्होंने लगभग 20 फिल्में की हैं. आलिया की फिल्मोग्राफी में 'हाईवे', 'उड़ता पंजाब', 'आरआरआर' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसे ब्लॉकबस्टर पिक्चरें शामिल हैं. अनन्या पांडे की बात करें तो उन्होंने 2019 में बॉलीवुड में कदम रखा था. उन्होंने अब तक 12 फिल्में कर ली हैं. उनकी 13वीं फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' भी थिएटर्स में आ गई है.

लेती हैं आलिया से ज्यादा फीस

पॉडकास्ट 'द पावरफुल ह्यूमन्स' पर बात करते हुए शक्ति कपूर ने इन अटकलों का सीधा जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'वो बहुत कम फिल्में करती हैं.' उन्होंने साफ करते हुए कहा कि इसका उनकी विरासत से कोई लेना-देना नहीं है. एक्टर ने कहा, 'वह सबसे अच्छी फिल्में चुनती हैं और अपने साथ की ज्यादातर एक्ट्रेसेज से ज्यादा फीस लेती हैं.' आलिया भट्ट और अनन्या पांडे का जिक्र करते हुए उन्होंने जोड़ा, 'वह इन एक्ट्रेसेज से ज्यादा लेती हैं.'

क्यों काम फिल्में करती हैं श्रद्धा कपूर

उन्होंने आगे बताया कि श्रद्धा साल में सिर्फ एक या दो फिल्में करना पसंद करती हैं और काम न मिलने की अफवाहों को खारिज किया. ऐसे दांवों पर हंसते हुए उन्होंने व्यंग्य करने के लहजे से कहा, 'उसे काम नहीं मिल रहा?' श्रद्धा की पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हुए शक्ति कपूर ने बताया, 'वह बहुत जिद्दी हैं और दिल की सुनती हैं. उनके कुछ सिद्धांत हैं और वे उन्हें सख्ती से फॉलो करती हैं.' उनके रिश्ते के बारे में जोड़ते हुए शक्ति बोले, 'हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है. कभी लड़ते हैं, कभी छुट्टियां प्लान करते हैं, कभी फिल्मों पर चर्चा करते हैं. मुझे उन पर बहुत गर्व है. उनकी परफॉरमेंस बेहतरीन हैं. वह एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं.'

इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स

फिल्मों से इतर, श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर भारी इंफ्लुएंस रखती हैं. इस समय में वह विराट कोहली के बाद इंस्टाग्राम पर दूसरी सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली भारतीय पर्सनैलिटी हैं. उनके इंस्टा पर 94.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा से 2.2 मिलियन ज्यादा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आगे. लिस्ट में आलिया भट्ट पांचवें नंबर पर हैं, जबकि अनन्या पांडे काफी पीछे हैं.

श्रद्धा ने बिजनेस और निवेशक के रूप में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है. उन्होंने कई लाइफस्टाइल और फैशन-केंद्रित वेंचर्स में निवेश किया है, जैसे मायग्लैम, शुन्या, कू और चार्जअप. वे डेमी-फाइन ज्वेलरी ब्रांड पल्मोनास की को-फाउंडर हैं. इस साल 4 जून को जारी कैंडेरे हुरुन इंडिया वुमन लीडर्स लिस्ट के अनुसार, श्रद्धा कपूर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सेलिब्रिटी निवेशक बनकर उभरी हैं.

कितनी है श्रद्धा कपूर की नेट वर्थ?

टाइम्स नाउ के अनुसार, श्रद्धा कपूर की नेट वर्थ लगभग 130 करोड़ रुपये अनुमानित है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वे प्रति फिल्म 15 करोड़ रुपये से ज्यादा लेती हैं. 'स्त्री 2' की सफलता के बाद वायरल रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्होंने एकता कपूर बैक्ड और 'तुम्बाड' निर्देशक रहे अनिल बर्वे की फिल्म साइन की है. एक्ट्रेस को कथित तौर पर 17 करोड़ रुपये के साथ प्रॉफिट-शेयरिंग एग्रीमेंट मिला है. हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

उनकी तुलना में आलिया भट्ट प्रति फिल्म 10-12 करोड़ रुपये लेती हैं, जबकि अनन्या पांडे कथित तौर पर लगभग 5 करोड़ रुपये लेती हैं. नए आंकड़े उनकी क्रिसमस रिलीज कार्तिक आर्यन के साथ सामने आए हैं.

---- समाप्त ----
