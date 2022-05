खतरे में पाकिस्तानी सिनेमा! 5 Pakistani फिल्में हुईं साइडलाइन, बौखलाए मेकर्स ने उठाई आवाज

हॉलीवुड मूवी Doctor Strange in the Multiverse of Madness ने रिलीज के बाद से सनसनी मचाई हुई है. देश विदेश में फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. पाकिस्तान में भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा धमाल मचाया कि उनकी वहां ईद पर रिलीज हुई 5 फिल्में धाराशायी हो गईं. अब आलम ये है कि थियेर्ट्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है. जिसकी वजह से ईद रिलीज चारों फिल्में लिमिटेड स्क्रीन्स पर शिफ्ट हो गई हैं.

पाकिस्तानी सिनेमा में हॉलीवुड मूवी की बादशाहत

पोस्ट पैनडेमिक रिलीज हुई ये 5 फिल्में पाकिस्तानी सिनेमा को बूस्ट करने के लिहाज से अहम मानी जा रही थीं. फिल्में ठीक ठाक कलेक्शन भी कर रही थीं. लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिनेमा स्क्रीन पर ऐसी मोनोपोली दिखाई कि देश की लोकल रिलीज को थियेटर्स में ना के बराबर स्पेस मिल रहा है. ईद पर पाकिस्तान में 1 पंजाबी और 4 उर्दू मूवीज रिलीज हुई थीं. इन मूवीज को हॉलीवुड मूवी से तगड़ा चैलेंज मिला है. कहीं पर 50% से ज्यादा स्क्रीन्स हॉलीवुड मूवी को मिली हैं तो कहीं पर 100%.

पाकिस्तानी फिल्ममेकर्स ने उठाई आवाज

पाकिस्तान के फिल्ममेकर्स ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है. पाकिस्तानी मिनिस्ट्री के रवैये से निराश होकर फिल्ममेकर्स ने उन्हें हुए फाइनेंसियल नुकसान की बात कही है. फिल्ममेकर्स की टीम ने फॉरेन रिलीज को लोकल प्रोडक्शन के ऊपर तवज्जो दिए जाने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई. फिल्ममेकर्स का कहना है कि हमारे पास रिजर्वेशन है और हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि वो इसका समाधान निकाले, जहां हमारे निवेश का नुकसान हुआ है. पाकिस्तानी पब्लिक को उनकी घर पर बनी फिल्मों से दूर किया जा रहा है.

पाकिस्तानी एक्ट्रेस का ट्वीट

पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने लगाई फटकार

पाकिस्तानी एक्ट्रेस निदा यासिर ने पाकिस्तानी फिल्मों की अनदेखी पर रिएक्ट करते हुए लिखा- हम सभी को अपनी इंडस्ट्री को बड़ा और बेहतर बनाने के लिए साथ खड़ा होना होगा. इसमें हर एक्टर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर शामिल हैं. अगर हम फॉरेन फिल्मों का सहारा लेते रहेंगे और अपनी फिल्मों को मौका नहीं देते तो अभी ही कब्र खोद लेते हैं. काफी निराश हूं कि हमारी मूवीज को बस 4 दिन दिए गए. हम सभी रिस्क पर हैं. वक्त आ गया है साथ खड़े होने का.

ईद 2022 पर जो पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुईं उनमें घबराना नहीं है, दम मस्तम, पर्दे में रहने दो, चक्कर शामिल हैं. पाकिस्तानी सिनेमा में डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो उथल पुथल मचाई है, उसपर आपका क्या रिएक्शन है?