Shashi Tharoor ने उड़ाया The Kashmir Files का मजाक, Vivek Agnihotri बोले, 'सुनंदा पुष्कर की खातिर...माफी मांगे'

फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर नॉनस्टॉप सियासत जारी है. डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म जबसे रिलीज हुई है सुर्खियों में बनी हुई है. किसी ने फिल्म को प्रोपगेंडा बताया तो किसी ने मनगढ़ंत. अब एक बार फिर द कश्मीर फाइल्स को लेकर दो दिग्गज हस्तियां आमने सामने खड़ी हैं. डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर के बीच ट्वविटर वॉर छिड़ी हुई है.

शशि थरूर का 'द कश्मीर फाइल्स' पर अटैक

ये सारा विवाद शुरू हुआ जब फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सिंगापुर में बैन करने की खबर आई. वजह बताई गई कि द कश्मीर फाइल्स में मुस्लिमों का एक पहलू दिखाया गया है. मूवी को उत्तेजक बताया गया. सिंगापुर के चैनल न्यूज एशिया का आर्टिकल शेयर करते हुए शशि थरूर ने ट्वीट में लिखा- भारत की रूलिंग पार्टी के द्वारा प्रमोट की गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिंगापुर में बैन कर दी गई है. इस ट्वीट से थरूर का निशाना बीजेपी की तरफ था.

विवेक अग्निहोत्री ने दिया शशि थरूर को जवाब

इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने भी शशि थरूर के कमेंट का जवाब देने में देर नहीं लगाई. उन्होंने नेता को उनकी भाषा में जवाब देते हुए लिखा- प्यारे fopdoodle (stupid), gnashnab (हमेशा शिकायत करने वाला), सिंगापुर दुनिया का सबसे regressive (पिछड़ा) सेंसर है. इसने तो The Last Temptations of Jesus को भी बैन कर दिया था. यहां तक कि एक रोमांटिक फिल्म The Leela Hotel Files को भी बैन किया जाएगा. प्लीज कश्मीरी हिंदू नरसंहार का मजाक उड़ाना बंद करें.

Dear fopdoodle, gnashnab @ShashiTharoor,



FYI, Singapore is most regressive censor in the world. It even banned The Last Temptations of Jesus Christ (ask your madam)



Even a romantic film called #TheLeelaHotelFiles will be banned.



Pl stop making fun of Kashmiri Hindu Genocide. https://t.co/QIxFjJW86U pic.twitter.com/kzodpI1CtL — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) May 10, 2022

अपने इसे ट्वीट के साथ विवेक अग्निहोत्री ने सिंगापुर की बैन की हुई 48 लोकप्रिय फिल्मों की लिस्ट अटैच की. इनमें से कुछ फिल्मों को तो IMDb पर 8 रेटिंग मिली हुई है. विवेक अग्निहोत्री ने दूसरे ट्ववीट में शशि थरूर को उनकी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर का हवाला दिया.

विवेक अग्निहोत्री का थरूर पर निशाना

विवेक अग्निहोत्री ने लिखा- क्या ये सच है कि सुनंदा पुष्कर कश्मीरी हिंदू थीं? क्या अटैच किया हुआ स्क्रीनशॉट सच है? अगर हां तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, किसी मृतक को सम्मान देने की खातिर आपको अपने ट्वीट को डिलीट करना चाहिए और उनकी आत्मा से माफी मांगनी चाहिए. जिस स्क्रीन शॉट का जिक्र विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्वीट में किया है वो सुनंदा पुष्कर का पुराना ट्वीट है जिसमें उन्होंने अपने कश्मीरी होने की बात कही थी. उन्हें 1989-91 में हुई कश्मीरी हिंसा पर अपने पति की वजह से अपना स्टैंड लाइट करना पड़ा.

Hey @ShashiTharoor,



Is this true that Late Sunanda Pushkar was a Kashmiri Hindu?



Is the enclosed SS true?



If yes, then in Hindu tradition, to respect the dead, you must delete your tweet and apologise to her soul. https://t.co/3wgJQnkhVZ pic.twitter.com/98DPB4Gnj7 — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) May 10, 2022

देखना होगा विवेक अग्निहोत्री के इन ट्वीट्स पर नेता शशि थरूर का क्या रिएक्शन आता है. बात करें फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तो इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े. फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. इसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द, संघर्ष और ट्रॉमा को दिखाया गया है.