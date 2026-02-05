scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ब्रेकअप के बाद शमिता शेट्टी को हुआ प्यार? बिजनेसमैन संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- सिंगल...

शमिता शेट्टी ने अपने 47वें जन्मदिन का जश्न बहन शिल्पा शेट्टी और जीजू राज कुंद्रा के साथ मनाया. उनके साथ टेक्नो आर्टिस्ट दीपेश शर्मा भी थे, जिससे डेटिंग की अफवाहें शुरू हुईं. शमिता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है.

Advertisement
X
कौन हैं दीपेश शर्मा (PHOTO: Instagram @shamitashetty_official, @deepeshsoffici)
कौन हैं दीपेश शर्मा (PHOTO: Instagram @shamitashetty_official, @deepeshsoffici)

2 फरवरी को शमिता शेट्टी ने धूमधाम से अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. शमिता ने बर्थडे का जश्न बहन शिल्पा शेट्टी और जीजू राज कुंद्रा के साथ मनाया. खास मौके पर उनके साथ टेक्नो आर्टिस्ट दीपेश शर्मा भी नजर आए. दीपेश और शमिता को साथ देखकर इनकी डेटिंग की अफवाहें शुरू हो गईं. लेकिन क्या सच में शमिता और दीपेश रिश्ते में हैं? एक्ट्रेस ने खुद इंस्टाग्राम पोस्ट में डेटिंग रूमर्स का सच बताया है. 

रिलेशनशिप में शमिता?

बॉलीवुड डीवा शमिता शेट्टी अपनी पर्सनल और लव लाइफ को लेकर हमेशा से ही चर्चा में आ जाती हैं. बर्थडे के बाद से उनका नाम दीपेश शर्मा के साथ जोड़ा जा रहा है. इससे पहले बात बहुत आगे बढ़ती एक्ट्रेस ने खुद ही सारी चीजें क्लियर कर दीं हैं. डेटिंग रूमर्स का सच बताते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा- सिंगल और शांत. सच्ची दोस्ती को गलत तरीके से समझने वाले रूढ़िवादी बनना बंद करो. ये सब सच में बकवास है. 

सम्बंधित ख़बरें

Manoj Bajpai Vada Pav girl
Film Wrap: वड़ा पाव गर्ल के आरोपों पर भड़का पति, फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर विवाद
Deepesh Sharma, Shamita Shetty
बिजनेसमैन को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी, तस्वीरों में दिखी नजदीकियां, रिश्ते से खुश बहन शिल्पा?
Shilpa Shetty
इतना बदल गईं शिल्पा-शमिता, शेट्टी सिस्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन देख चौंके फैंस, पहचान पाना भी मुश्किल
Shamita ji madam please wait
बांद्रा में नजर आई एक्ट्रेस शमिता शेट्टी
Riddhi Dogra
Actress Riddhi Dogra बोलीं- शादी टूटने का गम नहीं है!

शमिता ने ये लिखकर साफ कर दिया कि वो सिंगल हैं और किसी को डेट नहीं कर रही हैं. 

शमिता शेट्टी की पोस्ट

कैसे शुरू हुई डेटिंग रूमर्स?

दीपेश ने इंस्टाग्राम पर शमिता के जन्मदिन की कुछ फोटोज शेयर की थीं, जिसमें वो एक्ट्रेस के बेहद करीब नजर आए. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि हैप्पी बर्थडे मेरी हमेशा की हंसी का राज, जिसे मेरी सारी कहानियां पता हैं और फिर भी साथ है. लव यू, माई शम्स्टर. बस इसके बाद से ही उनका नाम शमिता के साथ जोड़ा जाने लगा. 

Advertisement

दीपेश शर्मा की बात करें, तो वो मुंबई बेस्ड टेक्नो आर्टिस्ट/डीजे हैं. वो टुमॉरोलैंड जैसे बड़े फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते हैं. दीपेश का गोवा के क्रॉनिकल बीच पर एक क्लब भी है. वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और इंस्टाग्राम पर उनके करीब 192K फॉलोअर्स हैं. दीपेश कई बॉलीवुड सेलेब्स संग अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं. 

शमिता शेट्टी वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कभी छिपकर किसी से प्यार नहीं किया. बिग बॉस ओटीटी में उनका रिश्ता राकेश बापट संग बना था, लेकिन शो खत्म होने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया. शमिता और राकेश भले ही साथ नहीं हैं, लेकिन उनके बीच आज भी अच्छा बॉन्ड है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement