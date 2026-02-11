scorecardresearch
 
'वैलेंटाइन्स डे पर मैसेज करती हैं लड़कियां?' कपिल शर्मा के सवाल पर हिचके शाहिद कपूर, कहा ये

कॉमेडियन कपिल और नेटफ्लिक्स ने इस एपिसोड का एक छोटा-सा ट्रेलर शेयर किया है. ट्रेलर वीडियो में फिल्म के कलाकार और विशाल भारद्वाज शो के स्टार्स के साथ तरह-तरह की मस्ती और ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं. यह एपिसोड वैलेंटाइन डे पर आएगा.

कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे शाहिद कपूर (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी अपनी अगली फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज के लिए तैयार हैं. दोनों मिलकर इसका प्रमोशन करने में व्यस्त हैं. फिल्म को प्रमोट करने के लिए इसके स्टार्स और डायरेक्टर, कॉमेडियन कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में पहुंचे.

कपिल के शो में पहुंचे शाहिद कपूर

कॉमेडियन कपिल और नेटफ्लिक्स ने इस एपिसोड का एक छोटा-सा ट्रेलर शेयर किया है. ट्रेलर वीडियो में फिल्म के कलाकार और विशाल भारद्वाज शो के स्टार्स के साथ तरह-तरह की मस्ती और ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं. यह एपिसोड वैलेंटाइन डे पर आएगा. इसके मुताबिक, होस्ट कपिल ने शाहिद से सवाल पूछा, 'क्या वैलेंटाइन्स डे पर आपको लड़कियों के मैसेज आते हैं, भले ही आप शादीशुदा है?'  

शाह‍िद कपूर का कैजुएल लुक पैपराजी ने कैमरे में क‍िया कैद

शाहिद ने कपिल की तरफ देखते हुए कहा, 'हम अभी बैकस्टेज अपने बच्चों की उम्र की बात कर रहे थे.' कपिल ने तुरंत जवाब दिया, 'बच्चों को क्या पता चलेगा? वो तो अभी बहुत छोटे हैं.' इस पर शाहिद ने मुस्कुराते हुए मस्तीभरे अंदाज में कहा, 'बच्चों की मम्मी को काफी कुछ पता चल जाता है.'

फिर कपिल शर्मा ने अपना ध्यान तृप्ति डिमरी की तरफ किया और पूछा, 'तो तृप्ति, क्या कॉलेज के दिनों में आपने कभी लव लेटर लिखे थे?' तृप्ति ने कहा, 'नहीं, मैंने कभी लव लेटर नहीं लिखे, लेकिन मैंने बहुत सारे पढ़े हैं.' इस जवाब पर पूरा स्टूडियो हंस पड़ा. जज अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी एक्ट्रेस की बात से इम्प्रेस हो गए.  

ट्रेलर में आगे सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा को देखा जा सकता है, जो अपने पुराने रिंकू भाभी और ननद अवतार में मेहमानों के लिए अपने स्किट परफॉर्म कर रहे हैं. एक्टर अविनाश तिवारी और दिग्गज एक्ट्रेस फरीदा जलाल भी कपिल के शो पर मौजूद होंगे. फरीदा जलाल को 'ओ रोमियो' के टीजर में गाली देते देखा गया था. इसके बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने उन्हें फिल्म कैसे पिच की थी. उन्होंने कहा, 'जब वो मेरे घर आए तो सबसे पहले उन्होंने कहा- फरीदा जी, आप गाली देंगी?
फिर बोले- बहुत बड़ी-बड़ी नहीं. मैंने कहा- हां, फिर मैं दूंगी.' यह फिल्म 13 फरवरी को रिलीज हो रही है.

---- समाप्त ----
