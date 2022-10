Ind vs Pak में भारत की जीत से खुश हुए Shah Rukh Khan, बोले- हैप्पी दिवाली अब शुरू हुई है

भारत के क्रिकेट फैंस की तरह बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की दिवाली की खुशी भी दोगुनी हो गई है. भारत बनाम पाकिस्तान मैच में विराट कोहली के कमाल के परफॉरमेंस से शाहरुख भी इम्प्रेस हो रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत रविवार के दिन फैंस के लिए बेहद जरूरी थी. ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद शाहरुख खान ने अपने उत्साह हो जाहिर किया है. साथ ही उन्होंने कोहली की तारीफ भी की.

शाहरुख खान की दिवाली शुरू

शाहरुख खान ने ट्वीट कर भारतीय टीम को बधाई दी. साथ ही उन्होंने कहा कि अब हैप्पी दिवाली की शुरुआत हुई है. शाहरुख खान ने ट्वीट में लिखा, 'क्रिकेट के एक बढ़िया गेम को देखकर अच्छा लगा. भारत की टीम को जीतते देखना मजेदार था. विराट कोहली की बैटिंग बढ़िया थी. उन्हें रोते और हंसते देखना प्रेरणादायक था और बैकग्राउंड में चक दे इंडिया सुनना... हैप्पी दिवाली अब शुरू हो गई है.'

फैंस बोले- कोहली जैसा कमबैक आपसे चाहिए

ट्विटर पर विराट कोहली और टीम इंडिया के साथ शाहरुख खान भी ट्रेंड हो रहे हैं. शाहरुख को फैंस विराट कोहली जैसा कमबैक करने के लिए कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'विराट कोहली की सेंचुरी और इनका ट्वीट और क्या चाहिए.' दूसरे ने लिखा, 'हम विराट के जैसा कमबैक आपका भी चाहते हैं शाहरुख.' एक और ने लिखा, 'ओह जान मुझे लग ही रहा था कि आप आज के मैच के बाद ट्वीट करेंगे. एक और वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है. वो भी भारत बनाम पाकिस्तान के साथ. आपको स्टैन्ड पर देखना मिस कर रही हूं. लेकिन चक दे इंडिया चिल्लाते मैदान को आप याद हैं.'

oh Jaan I just felt that you will tweet today after the match 😍 Another World Cup started that too with an #INDvPAK match, have the sweetest memory of how it started, miss you at the stands but the winning chants scream remembers your name saying Chak De! India always 🇮🇳 pic.twitter.com/AuzsGmpTy9 — ❥ Sнαн ᏦᎥ Ᏸ𝐢ω𝐢 𓀠 (@JacyKhan) October 23, 2022

India's Biggest Megastar 🇮🇳 pic.twitter.com/AR6aoOBA4i — A R I J I T ᴾᴬᵀᴴᴬᴬᴺ (@ISRKzBeliever) October 23, 2022

Chak de india moment at MCG pic.twitter.com/cRT09Rct5P — Shahid Afridi (@shahSrkAfridi) October 23, 2022

Happy Diwali to our both the Kings ❤❤ pic.twitter.com/6fMVDIV9kX — мя.ρяαтz💫 (@i_Prathit) October 23, 2022

So good to see a great game of cricket. So wonderful to see India win. So brilliant to see @imVkohli batting….and so inspiring to see him cry and smile….and the background score of Chak de India!! Happy Diwali starts right now!!! — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 23, 2022

भारत की जीत पर शाहरुख खान के अलावा वरुण धवन, सुष्मिता सेन, कार्तिक आर्यन संग अन्य बॉलीवुड सेलेब्स ने भारत की जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है. वरुण धवन मैच देखते हुए डांस करते भी नजर आए. वहीं जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कहा कि विराट कोहली के सात खून माफ. साथ ही उन्होंने क्रिकेटर को शुक्रिया भी कहा.

अनुष्का ने शेयर किया इमोशनल मैसेज

विराट कोहली की बढ़िया परफॉरमेंस से फैंस बेहद खुश हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि अब उनकी दिवाली बन गई है. विराट की पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इमोशनल मैसेज शेयर कर उन्हें प्यार भेजा है. अनुष्का ने कहा कि ये उनका देखा बेस्ट मैच था. उन्होंने विराट कोहली को ताकतवर और दृढ़ निश्चय वाला इंसान भी बताया.

2023 में धमाल करेंगे शाहरुख

शाहरुख के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह 2023 में धमाका करने के लिए तैयार हैं. फिल्म पठान के साथ शाहरुख सिनेमाघरों में वापसी करेंगे. इसके अलावा उनके पास डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी और साउथ डायरेक्टर एटली की जवान भी है. किंग खान की बड़े पर्दे पर वापसी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.