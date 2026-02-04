'शराब ने दिलाया बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड...', फिल्म देवदास पर बोले शाहरुख खान, मां को भी किया याद

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की कल्ट फिल्म 'देवदास' दोबारा रिलीज होने वाली है. 6 फरवरी को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी. साल 2024 में 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित होने पहुंचे शाहरुख ने फिल्म देवदास पर बात की थी. जानिए उन्होंने क्या कहा था?

शाहरुख ने एक बातचीत के दौरान बताया था कि साल 2002 में संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में देवदास का किरदार निभाना उनके लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से कितना चुनौतीपूर्ण था. इस रोल की गहराई को पकड़ने के लिए उन्होंने किस हद तक जाकर मेहनत की और उनके इस फैसले के पीछे उनकी मां से जुड़ी एक बेहद भावुक वजह भी छिपी थी.

देवदास पर क्या बोले शाहरुख खान?

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए शाहरुख ने कहा कि वह देवदास को एक ऐसे इंसान के रूप में नहीं दिखाना चाहते थे जिससे लोग सिर्फ हमदर्दी रखें. एक्टर ने कहा, 'मैं नहीं चाहता था कि आप उसे पसंद करें या उससे नफरत करें. मैं यह भी नहीं चाहता था कि लोग उसे सिर्फ इसलिए पसंद करें क्योंकि वह एक प्रेमी है जो शराब पीता है. मैं बस उसे एक ऐसा किरदार बनाना चाहता था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल हो.' शाहरुख के लिए देवदास एक ऐसा आदमी था जिसके पास प्यार न कर पाने के अपने खुद के कारण थे.

शराब पीने की आदत लगी

शाहरुख ने यह स्वीकार किया कि देवदास की शूटिंग के दौरान वह काफी तनाव और चिंता में रहते थे. उस वक्त किरदार में डूबने के लिए उन्होंने असल में शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या इससे (शराब पीने) उनकी एक्टिंग में मदद मिली, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, 'खैर, मुझे बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड तो मिल गया.' हालांकि, उन्होंने इसके नुकसान पर भी बात की. उन्होंने बताया कि फिल्म खत्म होने के बाद उन्हें शराब पीने की आदत लग गई थी, जिसे वह इस किरदार का एक नेगेटिव पहलू मानते हैं.

मां-पिता के लिए ये फिल्म की

फिल्म चुनने की वजह बताते हुए शाहरुख काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने कहा कि उनके मन में हमेशा एक बचकानी सी सोच रहती है कि अगर वह बहुत बड़ी फिल्में बनाएंगे, तो उनके माता-पिता उन्हें स्वर्ग से देख पाएंगे. शाहरुख ने कहा, 'मुझे लगा कि अगर मैं देवदास बनाऊंगा, तो मेरी मां को यह बहुत पसंद आएगा.' जबकि उस समय कई सीनियर एक्टर्स ने उन्हें यह रोल करने से मना किया था क्योंकि दिलीप कुमार, केएल सहगल और उत्तम कुमार जैसे दिग्गज इसे पहले ही पर्दे पर अमर कर चुके थे.

संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित थी. फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और किरण खेर जैसे कलाकारों ने अपनी अदाकारी से जान फूंक दी थी. शाहरुख ने माना कि उन्हें नहीं लगता कि उनका काम पुराने दिग्गजों जितना शानदार था, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ अपनी मां और भंसाली के विजन के लिए पूरी शिद्दत से निभाया. जिसके बाद भंसाली ने भी उनके काम की तारीफ की थी.

खैर, देवदास 6 फरवरी 2026 को एक बार फिर रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में से एक मानी जाती है.

