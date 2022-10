Shah Rukh Khan ने की BCCI के इस ऐतिहासिक फैसले की तारीफ, बोले- बढ़िया फ्रंट फुट शॉट

शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा और बॉलीवुड के कई अन्य बड़े स्टार्स ने बीसीसीआई की तारीफ की है. बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया है. उन्होंने दोनों ही खिलाड़ियों को समान फीस देने और सालों से चलते आ रहे भेदभाव को खत्म करने का निर्णय कर लिया है. इस बात से खिलाड़ियों के साथ-साथ फैंस और बॉलीवुड स्टार्स के बीच भी खुशी का माहौल है.

शाहरुख खान ने की तारीफ

शाहरुख खान ने ट्विटर पर इस खबर को लेकर रिएक्शन दिया है. बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, 'कितना बढ़िया फ्रंट फुट शॉट है. खेल का इस तरह तुल्यकारक होना (एक से ज्यादा तरीकों से). उम्मीद है कि ये कदम दूसरों के रास्ते खोलेगा.'

अक्षय-प्रीति का हुआ दिल खुश

अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, 'दिल खुश हो गया ये पढ़कर. छा गए. बीसीसीआई, जय शाह, ये बेहतरीन निर्णय है. इससे महिलाएं प्रोफेशनल क्रिकेटर को आगे भी चुना करेंगी.' अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया, 'बेहतरीन. बहुत अच्छा किया बीसीसीआई.' प्रीति जिंटा ने लिखा, 'वाओ. मेरी सुबह की शुरुआत बढ़िया खबर से हुई है.' बीसीसीआई ने सही दिशा में कदम उठाया है. जय शाह संग जितने भी लोगों ने इस निर्णय को संभव बनाया उनका शुक्रिया.'

दिल ख़ुश हो गया यह पढ़ कर. छा गए @BCCI @JayShah ! It’s an absolutely brilliant decision, will go a long way in making our women players take up professional cricket. 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/4CyoESa0D2 — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 27, 2022

Wow ! Woke up to wonderful news. What a fantastic step in the right direction by @BCCI. Thank you @JayShah @ShuklaRajiv @irogerbinny @ThakurArunS & everyone else who made this happen 🙏 https://t.co/NrmYp7PJvu — Preity G Zinta (@realpreityzinta) October 27, 2022

महिला क्रिकेटर मिथाली राज ने भी इस खबर पर खुशी जताई है. मिथाली की बायोपिक फिल्म शाबाश मिथु में नजर आईं एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी इस निर्णय से खुश हैं. उन्होंने ट्वीट किया, 'बराबर काम के लिए बराबर वेतन की तरफ ये बड़ा कदम है. एक उदाहरण सेट करने के लिए शुक्रिया बीसीसीआई.'

A huge step towards equal pay for equal work. Thank you BCCI for leading with example 👏🏾 — taapsee pannu (@taapsee) October 27, 2022

2023 में धमाल करेंगे शाहरुख

शाहरुख खान के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्हें जल्द ही फिल्म पठान में देखा जाने वाला है. शाहरुख, जनवरी 2023 में बड़े पर्दे पर बतौर हीरो वापसी करने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम होंगे. सलमान खान, पठान में कैमियो करने वाले हैं. इसके अलावा शाहरुख के पास डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी है. वह साउथ के टॉप डायरेक्टर एटली के साथ फिल्म जवान में काम कर रहे हैं. जवान में शाहरुख की हीरोइन साउथ सुपरस्टार नयनतारा हैं और उनका मुकाबला विजय सेतुपति से होने वाला है. ये फिल्म भी 2023 में आएंगी.