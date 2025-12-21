'बेटे की मौत' से टूटी धुरंधर की एक्ट्रेस, दिल में रह गया दर्द, शेयर किया पोस्ट

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 5' दिसंबर को थियेटर में रिलीज होने के बाद से ही पूरे देश में ध्यान अपनी ओर खींच रही है. ऑडियंस इसकी जबरदस्त कहानी और दमदार एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. जिन सीन्स ने लोगों का दिल छू लिया है, उनमें से एक है सौम्या टंडन और अक्षय खन्ना का एक बहुत ही इमोशनल सीन, जिसमें उनका किरदार एक पर्सनल ट्रेजेडी के बाद अपने पति का सामना करता है.

और पढ़ें

अब सौम्या ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि फिल्म में दिखाया गया जोरदार थप्पड़ असली था और ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए इसे एक ही टेक में फिल्माया गया था.

सौम्या ने सुनाया किस्सा

सौम्या ने X पर शूट की बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीरें शेयर कीं और उस इमोशनल सीन के बारे में बताया, जिससे उन्होंने फिल्म में एंट्री की थी. उस पल के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, 'यह फिल्म में मेरा एंट्री सीन था, और इसे जितना प्यार मिला है, उससे मैं सच में बहुत खुश हूं. इस सीन में मैंने एक साथ सब कुछ महसूस किया. अपने पति पर गुस्सा, क्योंकि वह हमारे बेटे की मौत की वजह थे, लाचारी और निराशा, और हमारे बीच का गहरा दर्द. और हां, मैंने अक्षय को एक बार सच में थप्पड़ मारा था. उनके क्लोज-अप के दौरान, जब आदित्य ने जोर दिया कि यह असली लगना चाहिए. मैं चीटिंग करने की सोच रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. मेरा ब्रेकडाउन क्लोज-अप एक ही टेक में हो गया था.'

Advertisement

एक दूसरी फोटो में सौम्या अपने बेटे की मौत के बाद एक प्रार्थना सभा के सीन में जमीन पर बैठी हुई दिख रही हैं. उस पल के इमोशनल दर्द के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, 'यह मेरे बेटे की मौत के बाद की प्रार्थना सभा थी. उस पल जो दर्द मैंने महसूस किया, वह मेरे साथ रह गया - वह सीधे दिल से आया था.'

अगले साल रिलीज होगा दूसरा पार्ट

बता दें कि आदित्य धर के डायरेक्श में बनी फिल्म 'धुरंधर' भारतीय जासूस हमजा की कहानी है. जो रहमान डकैत के गैंग में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान में डीप अंडरकवर जाता है. 2001 के संसद हमले और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों सहित असल जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित, यह फिल्म भारत-पाकिस्तान संघर्ष का एक तनावपूर्ण चित्रण पेश करती है.

इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह, आर. माधवन और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम किरदारों में नजर आएंगे. इसका सीक्वल, धुरंधर पार्ट 2, 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है.

---- समाप्त ----