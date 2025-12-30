scorecardresearch
 
2025 में दो हसीनाओं का ग्रैंड डेब्यू, पहली ही फिल्म से टॉप एक्ट्रेसेस को दी टक्कर

बॉलीवुड की दो हसीनाओं ने महज 20 और 23 साल की उम्र में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो कोई और एक्ट्रसेस नहीं कर पाईं. छोटी उम्र में ही दोनों ने अपनी डेब्यू फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया.

एक्ट्रेस सारा अर्जुन और अनीत पड्डा (Photo: Instagram/@saraarjunn/@aneetpadda_)
एक्ट्रेस सारा अर्जुन और अनीत पड्डा (Photo: Instagram/@saraarjunn/@aneetpadda_)

बॉलीवुड की कई हसीनाओं के लिए साल 2025 खास रहा. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन दो एक्ट्रेसेस की रही, जिसने अपनी डेब्यू फिल्म से ही 500 करोड़ और 1000 करोड़ रुपये कलेक्शन का स्वाद चख लिया. एक तरफ जहां कई टॉप एक्ट्रेसस को ये मुकाम हासिल करने के लिए सालों लग जाते हैं तो वहीं इन दो एक्ट्रेस की किस्मत ऐसी चमकी की डेब्यू फिल्म से रिकॉर्ड बना दिया.

हम बात कर रहे हैं सारा अर्जुन और अनीत पड्डा की. इन दोनों के लिए ये साल काफी खास रहा. अपनी पहली ही फिल्म में दोनों ही हसीनाओं ने ऐसी सफलता देखी, जो आज की टॉप एक्ट्रेसेस का ख्वाब होता हैं. 

डेब्यू में सैयारा गर्ल का चला जादू
इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में 'सैयारा' का नाम भी शामिल है. ये खास इसलिए भी क्योंकि इस फिल्म से दो सितारों का डेब्यू हुआ था. अहान पांडे और अनीत पड्डा का. महज 23 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली अनीत पड्डा ने अपनी अदाकारी से लोगों को अपना दीवाना बना दिया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aneet Padda (@aneetpadda_)

पंजाब में जन्मीं अनीत के करियर की शुरुआत काजोल स्टारर फिल्म 'सलाम वेंकी' से हुई थी. जो 2022 में रिलीज हुई थी. इसके बाद उन्हें 2024 की वेब सीरीज 'बिग गर्ल्स डोंट क्राई' में देखा गया. हालांकि उनको असली पहचान फिल्म 'सैयारा' से मिली. अनीत की इस फिल्म ने भारत में 329 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 569 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. फिल्म में अहान पांडे के साथ उनके रोमांटिक अंदाज का काफी पसंद किया गया. अनीत ने फिल्मों में काम करने से पहले कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में काम किया था. 

भारत में किसी भी फिल्म का 500 करोड़ या एक हजार करोड़ रुपये का कलेक्शन बहुत बड़ी बात माना जाता है. बॉलीवुड की कुछ चुनिंदा फिल्में ही है, जिसने ये कारनामा किया है. अपनी डेब्यू फिल्म से ये कारनामा करने बाद अनीत के हाथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट लगा. अब वो मैडॉक फिल्म्स की शक्ति शालिनी में नजर आएंगी.

सारा अर्जुन की एंट्री से मचा तहलका
बॉलीवुड में 1000 हजार करोड़ रुपये की फिल्म के लिए बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को करीब 2 दशक का इंतजार करना पड़ा था. वहीं महज 20 साल की सारा अर्जुन ने बतौर लीड एक्ट्रेस 'धुरंधर' से डेब्यू किया और ऐसा कारनामा कर दिखाया, जो चंद एक्ट्रेसेस को ही नसीब हुआ है. हाल ही में रिलीज हुई 'धुरंधर ने महज 24 दिनों में 1100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस फिल्म में सारा, रणवीर सिंह के साथ दिखाई दी है. ऑडियंस को दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री काफी पसंद आई. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Arjun (@saraarjunn)

हालांकि सारा अर्जुन ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कई फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया है. सलमान और ऐश्वर्या राय जैसे सितारों से सजी फिल्मों में भी सारा ने काम किया. लेकिन बतौर लीड उन्होंने धुरंधर से डेब्यू किया. 

इन हसीनाओं के नाम 1000 करोड़ी फिल्म
सारा अर्जुन से पहले 1 हजार करोड़ रुपये की फिल्में देने वाली एक्ट्रेसस में दीपिका पादुकोण (पठान, कल्कि), नयनतारा (जवान) फातिमा सना शेख (दंगल), तमन्ना भाटिया (बाहुबली2), अनुष्का शेट्टी (बाहुबली) रश्मिका मंदाना (पुष्पा 2) श्रीनिधि शेट्टी (KGF-2) शामिल हैं. खास बात ये कि इन सभी एक्ट्रेस को ये मुकाम सालों काम करने के बाद हुआ, जबकि सारा और अनीत ने पहली ही फिल्म में जबरदस्त सफलता का स्वाद चख लिया.

