सैफ अली खान पर हुआ था चाकू से हमला, दहशत में थीं सारा अली खान, बोलीं- मुश्किल था वो वक्त

एक्ट्रेस सारा अली खान कुछ समय से स्क्रीन से दूर हैं. हालांकि, वो पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. कुछ महीनों पहले सैफ अली खान पर चाकू से अटैक हुआ था. ए चोर पटौदी हाउस में घुस गया था और उसने सैफ पर हमला किया था. हालांकि, सैफ को काफी चोट आई थी, लेकिन कुछ दिन अस्पताल में इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे.

और पढ़ें

सारा ये कही ये बात

सारा ने बताया कि वो समय परिवार पर किस तरह बीता है, ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं. वो समय काफी मुश्किलों भरा था. सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बात करते हुए सारा ने ये बात कही.

सारा ने कहा- मैं सीखा है कि मुश्किल दौर जब आपका आता है तो आपको उसे डिग्निटी और ग्रेस के साथ हैंडल करना चाहिए. बतौर परिवार हम लोगों ने मुश्किल समय भी देखा है. खासकर इस साल जब अब्बा (सैफ अली खान) पर चाकू से हमला हुआ था.

सैफ पर हुआ था हमला

बता दें कि जनवरी के महीने में सैफ पर हमलावर ने चाकू से अटैक कर दिया था. ये बात देर रात की है. सभी लोग सो रहे थे, जब हमलावर उनके मुंबई वाले घर में घुसा और सैफ पर चाकू से वार किया. कहा गया था कि वो चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था. सैफ को हाथ और कमर पर काफी चोट आई थी. सर्जरी के बाद वो रिकवर कर पाए.

Advertisement

सारा ने आगे कहा- हम सभी ने एक-दूसरे को उस समय संभाला और यही बात हम सभी में रही भी है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो सारा को आखिरी बार 'मेट्रो इन दिनों' में देखा गया था. ये साल 2007 में अनुराग बसु की आई फिल्म की 'लाइफ इन अ मेट्रो' की सीक्वल थी. इसमें अनुपम खेर, नीना गुप्ता, कोंकणा सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, आदित्य रॉय कपूर, अली फजल और फातिमा सना शेख भी थे. सारा अली खान ने एक चुलबुली लड़की का रोल अदा किया था. इन्हें फैन्स ने काफी पसंद किया था.

आने वाले समय में सारा अली खान फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में नजर आने वाली हैं. इसमें आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह भी लीड रोल में हैं. सारा का क्या रोल होता है, ये तो वक्त ही बता पाएगा.

---- समाप्त ----