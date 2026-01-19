पोस्टपोन नहीं हुई संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर, सामने आया अपडेट

बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मचअवेटेड फिल्म लव एंड वॉर इसी साल यानी 2026 के लिए शेड्यूल थी. हाल ही में अचानक खबरें आईं कि शूटिंग अधूरी होने की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया और इसे 2027 में रिलीज किया जाएगा. अब इन दावों पर फिल्म की टीम का रिएक्शन आया है.

और पढ़ें

लव एंड वॉर फिल्म से जुड़े करीबी सूत्रों ने आजतक से बातचीत में फिल्म पोस्टपोन होने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया. इस बात की जानकारी भी शेयर करते हुए कहा कि ये फिल्म 2026 में ही रिलीज होगी.

लव एंड वॉर की टीम ने क्या कहा?

फिल्म से जुड़े सूत्र ने लव एंड वॉर की 2027 रिलीज की खबरों को गलत बताते हुए कहा,'फिल्म 2026 में ही रिलीज होगी. संजय लीला भंसाली हाल ही में फिल्म का एक गाना शूट कर चुके हैं और साथ ही फिल्म के ज्यादातर अहम सीन पहले ही पूरे किए जा चुके हैं.'

कैसे उड़ी पोस्टपोन की खबरें?

दरअसल पिंकविला की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है. फिल्ममेकर्स को जून के बाद फिल्म के कुछ सीन शूट करना है. इसके अलावा दावा किया गया कि फिल्म को बड़े स्केल पर तैयार करने के लिए, एक्शन सीन जोड़ने और वीएफएक्स वर्क के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है.

Advertisement

वहीं इसके पीछे दूसरा कारण ये भी दिया गया था कि रणबीर कपूर की मेगा बजट फिल्म 'रामायणम्' दीवाली 2026 पर रिलीज हो रही है. ऐसे में मेकर्स चाहते हैं कि रणबीर की दोनों फिल्मों में कम से कम 6 महीने का अंतर तो रहे ही. हालांकि इन दावों को भी टीम ने खारिज कर दिया.

कब रिलीज होगी फिल्म?

रणबीर-विक्की और आलिया की ये मचअवेटेड फिल्म लव एंड वॉर अगले इसी 2026 को रिलीज की जाएगी. हालांकि तारीख पर अभी विचार किया जा रहा है. भंसाली लंबे समय बाद एक लव स्टोरी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए एक दम तैयार हैं. प्रोडक्शन की कमान भी भंसाली ने ही संभाली है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ रुपये है. युद्ध के बैकग्राउंड पर सेट फिल्म की कहानी में ग्रैंड विजुअल्स, इमोशनल डेप्थ और हाई-स्टेक्स ड्रामा का मिक्स होने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----