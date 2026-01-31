'धुरंधर 2' में कौन होगा बड़े साहब? फिल्म सेट से लीक इस फोटो ने मचाई फैंस के बीच खलबली

फिल्ममेकर आदित्य धर की 'धुरंधर 2' का इंतजार आजकल हर कोई कर रहा है. सभी कैलेंडर की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर कब 19 मार्च का दिन आएगा और वो थिएटर्स में इस फिल्म को देखेंगे. इन दिनों मेकर्स अपनी फिल्म के दूसरे पार्ट की शूटिंग में लगे हुए हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं.

'धुरंधर 2' की चल रही शूटिंग, सेट पर दिखा कौनसा एक्टर?

'धुरंधर 2' को आने में सिर्फ डेढ़ महीने का समय बचा है. ऐसे में मेकर्स अपनी फिल्म को पहले से बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे. हाल ही में मुंबई के अंदर एक सेट बनाया गया, जहां फिल्म के कुछ पार्ट्स को शूट किया गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 'धुरंधर 2' के कुछ बिहाइंड द सीन्स फोटो लीक हुए हैं, जिसमें हम दो एक्टर्स संजय दत्त और अर्जुन रामपाल को देख सकते हैं.

इन फोटोज में संजय अपने किरदार एसपी चौधरी असलम और अर्जुन मेजर इकबाल के रूप में नजर आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि दोनों की एक प्राइवेट मीटिंग चल रही है, जो फिल्म के किसी मेन प्लॉट का हिस्सा होगी. फैंस इन फोटोज और वीडियोज को देखकर कई सारे कयास लगा रहे हैं. उनके मुताबिक, ये सीन फिल्म में बड़े साहब की पहचान को भी हमारे सामने रखेगी.

This leaked image from the sets of Dhurandhar showing SP Aslam meeting Major Iqbal opens up so many possibilities.



What if Major Iqbal is actually Bade Sahab himself. And what if Aslam reveals to him that it was Hamza who orchestrated the murder of Rehman Dakait. Iqbal then… pic.twitter.com/PKzuovgH2W — Fozzy (@fozzywrites) January 31, 2026

'धुरंधर' में बड़े साहब पर बना सस्पेंस

इन फोटोज के कैप्शन में फैंस का दावा है कि अर्जुन रामपाल का किरदार मेजर इकबाल ही 'धुरंधर' के बड़े साहब हैं, क्योंकि सीन में एसपी चौधरी असलम उनसे मिलने पहुंचता है. कई यूजर्स इस बात से सहमत दिखते हैं. हालांकि एक यूजर ने ये भी कहा कि मेजर इकबाल बड़े साहब नहीं हो सकता क्योंकि वो हमेशा किसी तीसरे इंसान की बात करता है. अब 'धुरंधर' में बड़े साहब कौन है, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा.

बड़े साहब का नाम फिल्म 'धुरंधर' में कई बार लिया गया, मगर वो कौन हैं इसकी कोई झलक नहीं दिखी. बस ये हिंट दिया गया कि उनके हाथ में ल्यारी समेत पाकिस्तान की पूरी सियासत का कंट्रोल है. उनके कहे बिना वहां कोई पत्ता नहीं हिलता. बड़े साहब के हाथों में ही पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद की डोर भी है. फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार हमजा, अपने निशाने पर बड़े साहब को भी रखता है. ऐसे में फैंस के बीच उसकी पहचान जानने में बड़ी दिलचस्पी है.

