संदीप रेड्डी वांगा ने दिया हिंट कैसी होगी 'एनिमल पार्क' की स्टोरी, रणबीर बोले- अब इंतजार...

साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाने वाली रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' अब जापान के सिनेमाघरों में दहाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. जहां एक तरफ फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज करने की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके सीक्वल 'एनिमल पार्क' को लेकर भी फैंस का इंतजार खत्म होता दिख रहा है.

और पढ़ें

बुधवार को एक स्पेशल स्क्रीनिंग इवेंट के दौरान फिल्म की टीम ने मीडिया से खास बातचीत की. इस ज़ूम कॉल के दौरान डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने वो जानकारी शेयर की, जिसका दुनिया भर के सिनेमा प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इसी के साथ रणबीर कपूर का रिएक्शन भी आया.

क्या कहा फिल्म के डायरेक्टर ने?

फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने कहा, 'एनिमल पार्क जल्द ही शुरू होगी, जैसे ही मैं अपनी मौजूदा फिल्म (स्पिरिट) खत्म कर लूंगा.' वहीं फिल्म के टाइटल पर बात करते हुए कहा वांगा ने कहा, 'फिल्म में और भी एनिमल होंगे क्योंकि अजीज भी एक और एनिमल है. इसलिए, इसे ध्यान में रखते हुए अब दोनों भाइयों के बीच एक जैसे दिखने की लड़ाई है, इसलिए मुझे लगा कि एनिमल पार्क सही टाइटल होगा. हम 2027 के बीच में शूटिंग शुरू करेंगे.'

Advertisement

रणबीर कपूर ने क्या कहा?

वहीं रणबीर कपूर भी वर्चुअल कॉल पर मौजूद थे और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की. उन्होंने बताया कि एक एक्टर के तौर पर उनके लिए यह कितना इंस्पायरिंग है कि वह न सिर्फ रण विजय सिंह का किरदार दोबारा निभाएंगे, बल्कि विलेन अजीज का किरदार भी निभाएंगे.

एक्टर ने आगे कहा, 'मैं संदीप के साथ सेट पर वापस आने और इस किरदार और अब दूसरे किरदार को निभाने का इंतजार नहीं कर सकता. क्योंकि यह एक लगातार चलने वाली कहानी है, और पार्ट वन की शूटिंग के दौरान ही उनके दिमाग में पार्ट टू की कहानी बहुत साफ थी. इसलिए, एक एक्टर के तौर पर यह मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है. संदीप और मैं पूरे हफ्ते या महीने एक-दूसरे से बात करते रहते हैं और अलग-अलग आइडिया पर चर्चा करते रहते हैं. मैं सच में रणविजय और अजीज का किरदार दोबारा निभाने का इंतजार नहीं कर सकता.'

बता दें कि एनिमल में रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर, बॉबी देओल और तृप्ति डिमरी भी थे. रणबीर की आने वाली फिल्मों में रामायण और लव एंड वॉर शामिल हैं. वहीं इन सब के बीच अब डायरेक्टर और एक्टर के रिएक्शन को देख फैंस यह अंदाजा लगाने लगे हैं कि इस बार रणबीर कपूर का किरदार कितना खूंखार और गहरा होने वाला है.

---- समाप्त ----