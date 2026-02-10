अरबी फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान-संजय दत्त, ट्रेलर में दिखी झलक, खुश हुए फैंस

मंगलवार, 10 फरवरी को सऊदी एक्शन फिल्म '7 डॉग्स' का ट्रेलर रिलीज हुआ. इस पिक्चर के पहले से ही सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं. अब ट्रेलर देखकर फैंस काफी खुश हो गए हैं. इसका कारण है बॉलीवुड सुपरस्टार्स सलमान खान और संजय दत्त का पिक्चर में कैमियो.

फिल्म 'बैड बॉयज फॉर लाइफ' की डायरेक्टर जोड़ी अदिल एल अरबी और बिलाल फल्लाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जबरदस्त हाई-ऑक्टेन एक्शन का वादा है. साथ ही सलमान और संजय की कैमियो अब तक की सबसे बड़ी बात बन गई हैं. निर्माताओं ने सलमान खान और संजय दत्त की भूमिकाओं के बारे में अभी तक ज्यादा जानकारी नहीं दी है. लेकिन प्रमोशनल वीडियो में साफ दिखता है कि ये ब्लिंक-एंड-मिस यानी एक पल में गुजर जाने वाले रोल्स नहीं हैं.

अरबी फिल्म में सलमान-संजय

ट्रेलर में सलमान खान एक शानदार सूट में नजर आते हैं, चालाकी भरी मुस्कान के साथ वे कहते हैं, 'तुम जानते हो वो क्या करता है? वो अपनी पूरी जिंदगी का डॉक्यूमेंटेशन करता है.' वहीं संजय दत्त एक खतरनाक अंदाज में दिखते हैं. उन्होंने हाथ में कोई गैजेट लिया हुआ है, जो उनकी प्रभावशाली मौजूदगी का संकेत देता है. जल्द ही एक सीन में सलमान एक बदमाश से पूछते नजर आते हैं, 'तुम मुझे इतने क्रिमिनल क्यों लग रहे हो?'

जैसी उम्मीद थी, सलमान खान के फैंस ने सोशल मीडिया पर उत्साह से भरे रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. इंस्टाग्राम पर एक फैन ने अरबी में कमेंट किया, 'हमारे प्रिय लेजेंड सलमान खान के अब तक की सबसे शानदार और लग्जरी अपीयरेंस के लिए हमारे अंदर पूरा जोश है. साथ में मिस्र के सबसे मजबूत सितारे अज वकरीम.' यूट्यूब पर ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में भी बॉलीवुड स्टार की तारीफों का सैलाब है. एक यूजर ने लिखा, 'यहान सिर्फ सलमान खान के लिए आया हूं, बेसब्री से इंतजार है उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का. ये सुपर है.'

'7 डॉग्स' में मिस्र के मशहूर एक्टर करीम अब्देल-अजीज और अहमद एज लीड रोल्स में हैं. फिल्म में इटालियन स्टार मोनिका बेलुच्ची भी नजर आएंगी. इसकी कहानी एक खतरनाक नए ड्रग को रोकने के मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो तेजी से पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रहा है. इस कहानी को तुर्की अल-शेख ने लिखा है, जो सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं. उन्होंने पहले सऊदी सीरीज 'The Eight' भी लिखी थी.

सलमान खान और संजय दत्त ने इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल फरवरी में पूरी की थी. अंतरराष्ट्रीय निर्देशकों के साथ, कई देशों के कलाकारों की मौजूदगी और बॉलीवुड के सरप्राइज कैमियो के साथ '7 डॉग्स' क्षेत्र की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी एक्शन फिल्मों में से एक बनकर उभर रही है. फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है.

