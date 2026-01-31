scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर में एक्सप्रेशन्स पर उठे सवाल, सलमान खान ने हेटर्स को दिया जवाब

सलमान खान जल्द ही 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म से बड़े पर्दे पर धमाका करने वाले हैं. उनकी फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. मगर टीजर में उनके एक्सप्रेशंस का कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था. अब दबंग खान ने हेटर्स को अपने ही अंदाज में जवाब दिया है.

Advertisement
X
हेटर्स को सलमान खान का जवाब (Photo: X/@BeingSalmanKhan)
हेटर्स को सलमान खान का जवाब (Photo: X/@BeingSalmanKhan)

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान जल्द ही बिग स्क्रीन पर धमाका करने वाले हैं. सलमान की मच-अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म का टीजर और गाना रिलीज हो चुका है. हालांकि, टीजर और गाने पर सलमान को मिक्स्ड रिएक्शन मिले. उनके एक्सप्रेशन्स का मजाक भी उड़ाया गया. अब एक्टर ने ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ी है. 

सलमान का हेटर्स को जवाब

ISPL (इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग) T10 लीग में सलमान खान की टीम भी खेल रही है. 30 जनवरी को सलमान की टीम का मैच हुआ. दबंग खान अपनी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचे. इस दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सलमान खान संग मैदान पर काफी मस्ती-मजाक किया. दोनों की चिट-चैट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Aishwarya Rai
5000 रुपये में ऐश्वर्या राय ने शुरू किया था करियर, कैसे बनीं करोड़ों की मालकिन?
Salman Khan Aishwarya Rai in Hum dil de chuke sanam
'हिंसक थी सलमान-ऐश्वर्या की लव स्टोरी', प्रोड्यूसर का दावा
vivek oberoi, salman khan
ऐश्वर्या से टूटा नाता, विवेक ने लगाए आरोप, भड़क उठे थे सलमान, प्रोड्यूसर का दावा
Salman khan destroyed arijit singh career
सलमान की वजह से अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग को कहा गुड बाय?
Arijit Singh
बॉलीवुड में चल रही है गड़बड़, अरिजीत सिंह ने कई बार दिया ह‍िंट

मोहम्मद कैफ ने हंसते हुए सलमान से पूछा- आपने  'बैटल ऑफ गलवान' मूवी के ट्रेलर में जिस तरह लकड़ी पकड़ी है, उसी तरह बैट पकड़कर दिखा दीजिए. मोहम्मद कैफ की रिक्वेस्ट पर सलमान ने हाथ में बैट लेकर टीजर में दिखाए गए सीन की तरह पोज दिए. 

सलमान ने इस दौरान बातों ही बातों में अपने हेटर्स को भी जवाब दे डाला. दबंग खान बोले- पहले ऐसे देखा और फिर यूं देखा हूं. अब किसी को ये समझ आता है कि ये रोमांटिक लुक है, लेकिन कर्नल हूं भइया. ये एक कर्नल का लुक है, जो समझता है कि अपने टीम वालों को अपने जवानों को किस तरह हौसला देना है. 

Advertisement

 

सलमान ने स्टेडियम में मौजूद ऑडियंस की तरह देखकर कहा- वैसे ये लुक मैं इनको भी दे सकता हूं. फिर दबंग खान माइक पर गुर्राकर आगे बोले- मगर उस लुक का कोई मतलब है नहीं. तो ऐसे ही चलता रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा. आप लोगों को दुआ से. 

सलमान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' एक वॉर ड्रामा फिल्म है, जो साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई ऐतिहासिक झड़प पर बेस्ड है. फिल्म से सलमान को काफी उम्मीदें हैं. देखना दिलचस्प होगा कि इसे दर्शकों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement