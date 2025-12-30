scorecardresearch
 
कर्नल संतोष बाबू की बायोपिक है सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान'? सामने आया सच

सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर देखकर कई यूजर्स ने अनुमान लगाया कि सलमान खान, इस फिल्म में कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं. हालांकि ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म की कहानी इससे काफी अलग है.

फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की क्या है कहानी? (Photo: Youtube/Screengrab)
सलमान खान अपनी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. सुपरस्टार ने अपने 60वें जन्मदिन पर पिक्चर का टीजर शेयर किया था. इसने तुरंत जबरदस्त बज बना दिया. टीजर देखकर कई यूजर्स ने अनुमान लगाया कि सलमान खान, इस फिल्म में कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं. हालांकि ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म की कहानी इससे काफी अलग है.

क्या है फिल्म की कहानी?

हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक खबर में फिल्म से जुड़े सूत्र के हवाले से बताया कि फिल्म की कहानी 2020 के गलवान घाटी संघर्ष की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. लेकिन यह किसी की बायोपिक नहीं है. सूत्र के मुताबिक, 'सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान, कर्नल संतोष बाबू की बायोपिक नहीं है. फिल्म गलवान घाटी संघर्ष की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. सलमान अपनी फिल्मों के माध्यम से मानवता के मजबूत संदेश देने के लिए जाने जाते हैं. फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान खान एक शक्तिशाली ह्यूमन एंगल पेश करने वाले हैं.'

सलमान खान ने की मेहनत

'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर में सलमान खान एक डंडे के साथ दुश्मनों की ओर बढ़ते दिख रहे हैं. उनके साथ चुनिंदा सैनिक हैं. उनके सामने दुश्मन की एक फौज दौड़ती हुई आ रही है. बर्फीली वादी में जंग के संघर्ष को इसमें दिखाया गया था. कुछ वक्त पहले सलमान खान ने फिल्म को 'शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण' बताया था. उन्हों एक एजेंसी से कहा था, 'यह शारीरिक रूप से बहुत मांग वाली पिक्चर है. हर साल, हर महीने, हर दिन यह और भी मुश्किल होती जा रही है. अब मुझे ज्यादा समय देना पड़ रहा है (ट्रेनिंग के लिए). पहले मैं इसे एक-दो हफ्ते में कर लेता था. अब मैं दौड़ रहा हूं, किक मार रहा हूं, पंचिंग कर रहा हूं, और ये सब. इस फिल्म को यह सब चाहिए.'

अपूर्वा लाखिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान', 2020 के चीन-भारत संघर्ष पर आधारित है. इसमें भारतीय सेना के 50-60 जवान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के साथ क्रूर हाथापाई युद्ध में शामिल हुए थे. फिल्म में चित्रांगदा सिंह अहम भूमिका में हैं. साथ ही जेन शॉ, अंकुर भाटिया और विपिन भारद्वाज सहित अन्य कलाकार सपोर्टिंग रोल्स में हैं. ये 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
