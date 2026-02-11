scorecardresearch
 
'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली ने देखी रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2', तारीफ में बोलीं- हर फ्रेम कमाल

रूपाली गांगुली के भाई विजय गांगुली ने 'धुरंधर' के गानों की कोरियोग्राफी की थी. हाल ही में एक इंटरैक्शन में गर्व से भरी बहन रूपाली ने अपने भाई की सफलता और 'धुरंधर 2' के बारे में खुलकर बात की. 'अनुपमा' फेम एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने आदित्य धर की 'धुरंधर 2' देख ली है.

कैसी है 'धुरंधर 2'? (Photo: Screengrab)
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अब एक बड़ा फेनोमेना बन चुकी है. इसका सबूत पिक्चर के बॉक्स ऑफिस नंबर्स हैं. पहले पार्ट ने थिएटर्स में आग लगा दी थी, और अब दर्शक आदित्य धर की इस फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 19 मार्च को 'धुरंधर 2' की बड़ी रिलीज से पहले, टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने इसको लेकर एक दिलचस्प अपडेट शेयर की है. ये आपको जरूर उत्साहित कर देगी.

रूपाली गांगुली ने देखी धुरंधर 2?

रूपाली गांगुली के भाई विजय गांगुली ने 'धुरंधर' के गानों की कोरियोग्राफी की थी. उनके काम की खूब तारीफ हुई है. हाल ही में एक इंटरैक्शन में गर्व से भरी बहन रूपाली ने अपने भाई की सफलता और 'धुरंधर 2' के बारे में खुलकर बात की. 'अनुपमा' फेम एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने आदित्य धर की 'धुरंधर 2' के 'थोड़े-थोड़े हिस्से' देखे हैं.

एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने धुरंधर को थिएटर में दो बार देखा. क्या फिल्म है. मैं दूसरे पार्ट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूं. कल ही मैंने दूसरे पार्ट के कुछ हिस्से देखे. विजय कुछ एडिट कर रहा था और हम वीडियो कॉल पर थे. वो बोला- ये शॉट देख, ये शॉट देख. अरे, क्या शॉट था. मैंने कहा- एक बार फिर से रिवाइंड करके दिखा. हर फ्रेम कमाल का है.'

भाई ने कोरियोग्राफ किया हिट सॉन्ग

बातचीत के दौरान उन्होंने याद किया कि पहली बार उन्हें 'धुरंधर' के बारे में थोड़ी-सी जानकारी मिली थी, फिर उन्होंने 'शरारत' गाने का अर्ली एडिट देखा था. रूपाली ने बताया कि भाई विजय को उस एडिट पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन वो खुद बहुत कॉन्फिडेंट थीं. उन्होंने कहा, 'वो बार-बार कह रहे थे कि अगर मैंने इसे बेहतर शूट किया होता तो ये गाना हिट हो जाता. मैंने कहा- पागल हो गए हो क्या? ये तो सुपर डुपर हिट गाना होने वाला है.'

रूपाली गांगुली ने मजाक में ये भी कहा कि उन्होंने ही अपने भाई विजय गांगुली को डांस की दुनिया में धकेला था. उन्होंने बताया कि घर में जब भी कोई आता था, दोनों भाई-बहन डांस करते थे. याद करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'वो बिल्कुल माइकल जैक्सन की नकल करता था. फिर मैं श्यामक डावर (डांस अकैडमी) में शामिल हुई और मैंने विजय को भी श्यामक जॉइन करवाया. और बस, वहीं से उसकी उड़ान शुरू हुई.'

बात करें फिल्म 'धुरंधर 2' की तो इसमें रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और अन्य कलाकार नजर आएंगे. 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में इसकी टक्कर यश और कियारा आडवाणी की फिल्म 'टॉक्सिक' से होगी.

