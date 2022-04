Review : Runway 34-Heropanti 2 का बॉक्स ऑफिस क्लैश, पब्लिक ने किसे दिए फुल मार्क्स?

बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 रिलीज हुई है. फिल्म इस वजह से भी चर्चा में है क्योंकि इस मूवी को खुद अजय देवगन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की हर तरफ प्रशंसा हो रही है. क्या सेलेब्स और क्या ऑडियंस, जो भी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड ये थ्रिलर मूवी देख रहा है वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है. वहीं इसी मूवी के साथ टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 भी रिलीज हुई है. भले ही इस फिल्म का मिजाज जरा दूसरा है लेकिन फैंस इस मूवी को भी लाइक कर रहे हैं. टाइगर श्रॉफ अब इंडस्ट्री में कोई नया नाम नहीं हैं. उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और फैंस को हमेशा उनकी एक्शन पैक्ड फिल्मों का इंतजार रहता है. आइये तसल्ली से जानते हैं कि इन दोनों मूवीज पर फैंस के रिएक्शन्स कैसे हैं.

रनवे 34 के डायरेक्शन की तारीफ

अजय देवगन एक मंझे हुए एक्टर तो हैं ही साथ ही वे मल्टीटैलेंटेड भी हैं. एक्टिंग के अलावा उन्होंने पहले भी डायरेक्शन में हाथ आजमाया है. लेकिन इस बार उन्हें जबरदस्त व्यूज मिल रहे हैं. अनीज बाज्मी, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख समेत कई सारे सेलेब्स ने इस मूवी की जमकर प्रशंसा की है. फैंस भी इसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं. एक शख्स ने लिखा- 'ये फिल्म हिंदी सिनेमा को ज्यादा पावर देगी और हिंदी सिनेमा की वापसी होगी.' एक शख्स ने लिखा- 'अजय देवगन तो इंडिया के क्रिस्टोफर नोलन हैं.' फिल्म को अच्छा वर्ड ऑफ माउथ भी मिल रहा है. एक शख्स ने लिखा- 'रनवे 34 के बारे में अच्छा सुनने में आ रहा है. मैं तो अपना टिकट्स बुक करने जा रहा. मैं इस मूवी को मिस नहीं करूंगा.'

रनवे 34 पर फैंस का रिएक्शन

हीरोपंती 2 को मिला टाइगर के फैंस का सपोर्ट

हीरोपंती 2 की बात करें तो फिल्म को लेकर टाइगर श्रॉफ के फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फैंस टाइगर को एक्शन और रोमांटिक मोड में देखने का इंतजार काफी समय से कर रहे थे. अब एक्टर फैंस के बीच अपनी नई फिल्म के साथ हाजिर हैं. एक शख्स ने लिखा- हीरोपंती 2 फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है और पूरी तरह से पैसा वसूल है. एक दूसरे शख्स ने फिल्म की स्टोरी की तारीफ करते हुए कहा- अब हेटर्स ये नहीं कह सकते हैं कि स्टोरी में कमी है, ये इंटरेस्टिंग है. फैंस जैसे-जैसे फिल्म देख रहे हैं वे इसी वाहवाही करते नजर आ रहे हैं.

They liked the story and saying it’s interesting🔥🔥🔥 haters can’t complain about the story now🔥#Heropanti2 #TigerShroff https://t.co/jEIe0ynjJv — SAY LESS (@SAYLESS12345) April 29, 2022

#Heropanti2 Dubai Public Reaction

🔥#Heropanti2 is Full Entertaining Paisa Vasool Movie 🍿🎥 😊

Go watch & enjoy an amazing action movie Don't trust the fake negative reviews 🔛 social media The people who R 🔛 the ground, they all know how the film is

Public injoying 😊

1/2 pic.twitter.com/MWeJCsyw6r — Heropanti2 in cinemas 🔥 🎥 (@dannytigerian) April 29, 2022

A good action thriller movie and yeah Tiger Shroff was amazing... Story was interesting it wasn't something that you've seen an usual movie... #Heropanti2Review from Dubai public



Ratings - 4/5



Bhai loog content tou fresh hai 💯

___@iTIGERSHROFF #TigerShroff #Heropanti2 — Tiger Shroff ✉️ NEWS (@TJSFansWorld) April 28, 2022

कौन किसपर भारी?

वैसे तो शुरुआती रिएक्शन्स के आधार पर अभी अजय देवगन की फिल्म रनवे बाजी मारती नजर आ रही है. फिल्म में अमिताभ बच्चन, रकुल प्रीत और बोमन ईरानी भी अहम रोल में हैं. रियल इंसिडेंट पर बेस्ड इस थ्रिलर फिल्म की तरफ ऑडियंस का झुकाव ज्यादा नजर आ रहा है और इसे सेलेब्स से भी अच्छे व्यूज मिल रहे हैं. वहीं हीरोपंती 2 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ की फैन फॉलोइंग पर टिकी नजर आ रही है. लेकिन टाइगर श्रॉफ की फैन फॉलोइंग भी कम तगड़ी नहीं है. तो दोनों के बीच टक्कर अच्छी देखने को मिलेगी.

KGF Chapter 2 से टक्कर

साउथ इंडस्ट्री ने पिछले कुछ समय से दुनियाभर में अपना दबदबा बना रखा है. फिल्में ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं. मौजूदा समय में संजय दत्त और यश की मूवी केजीएफ चैप्टर 2 का बोलबाला है. फिल्म दुनियाभर में छाई हुई है. फिल्म के हिंदी वर्जन की कमाई को भी अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता. फिल्म ने 2 हफ्तों में दुनियाभर में 920 करोड़ के करीब की कमाई कर ली है और हिंदी में फिल्म ने 350 करोड़ के करीब कमा लिए हैं. जिस रफ्तार से ये फिल्म आगे बढ़ रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये रनवे और हीरोपंती 2 के आंकड़े बिगाड़ सकती है. अब ओपनिंग डे पर दोनों फिल्में कितने कलेक्शन के साथ खाता खोलती हैं ये तो जल्द पता चल जाएगा.