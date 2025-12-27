scorecardresearch
 
'रहमान डकैत के लिए जो पाकिस्तान न कर सका, बॉलीवुड ने कर दिखाया', धुरंधर की तारीफ में बोले गैंगस्टर के दोस्त

इंटरनेट पर छाई हुई एक वीडियो में हबीब जान बलोच ने 'धुरंधर' को लेकर बात की है. बलोच दो दशक पहने असली रहमान डकैत के दोस्त हुआ करते थे. उन्होंने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है उसके विपरीत, रहमान खलनायक नहीं बल्कि हीरो थे.

रहमान डकैत के दोस्त को पसंद आई 'धुरंधर' (Photo: Instagram/@preetisheel)
रहमान डकैत के दोस्त को पसंद आई 'धुरंधर' (Photo: Instagram/@preetisheel)

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' भले ही काल्पनिक कहानी हो, लेकिन यह असलियत में गहराई से जड़ें जमाए हुए है. यह जासूसी थ्रिलर पाकिस्तान के कराची स्थित ल्यारी में सेट है, जो 2000 के शुरुआती दशक में गैंग वॉर के लिए बदनाम था. फिल्म में अक्षय खन्ना ने गैंगस्टर रहमान डकैत की भूमिका निभाई हैं. इसी नाम के रियल लाइफ गैंगस्टर पर एक्टर का किरदार आधारित है. फिल्म में असल जिंदगी के शख्स के चित्रण को लेकर कई चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अब असली रहमान के एक दोस्त ने फिल्म की तारीफ की है.

रहमान डकैत को दोस्त को भायी धुरंधर

इंटरनेट पर छाई हुई एक वीडियो में हबीब जान बलोच ने पिक्चर को लेकर बात की है. हबीब जान बलोच, एक वकील और बलोच राष्ट्रवादी हैं. उन्हें एक रिपोर्टर से बात करते देखा जा सकता है. रिपोर्टर, हबीब से उनके दोस्त रहमान डकैत के फिल्म में चित्रण के बारे में राय पूछता है. इसके जवाब में वो कहते हैं कि उन्होंने फिल्म दो बार देखी है. हबीब जान बलोच ने कहा, 'मैं किरदार के बारे में नहीं बोलूंगा. फिल्मों में ऐसा होता है. अगर कुछ और गाने होते तो बेहतर होता. लेकिन मुझे यह कहना है कि जो पाकिस्तान नहीं कर सका, वो भारत के बॉलीवुड ने कर दिखाया. थैंक यू, बॉलीवुड.'

हालांकि हबीब जान बलोच कहते हैं कि फिल्म में जो दिखाया गया है उसके विपरीत, रहमान खलनायक नहीं बल्कि हीरो थे. उन्होंने दावा किया, 'वो हीरो थे, अच्छे इंसान थे. पाकिस्तान उन पर कर्जदार है. अगर रहमान और उजैर बलोच न होते, तो आज पाकिस्तान का चेहरा बांग्लादेश जैसा होता, या उससे भी बदतर.'

वकील हबीब जान बलोच, दो दशक पहले रहमान के दोस्त थे. उन्होंने आगे कहा कि उनके अनुसार फिल्म किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदस्यों ने 'धुरंधर' की आलोचना की है. उनका कहना है कि फिल्म उनकी पार्टी को नकारात्मक प्रकाश में दिखाती है.

'धुरंधर' में रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस की भूमिका में हैं, जो 2000 के दशक में ल्यारी में रहमान के गैंग में घुसपैठ करता है. फिल्म में संजय दत्त, कराची के एसपी चौधरी असलम की भूमिका में हैं. असलम, असल जिंदगी के पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने ल्यारी टास्क फोर्स का नेतृत्व किया था. 'धुरंधर' में आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही है. इसने दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. ये बॉलीवुड की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बन गई है.

---- समाप्त ----
