गैंगस्टरों की धमकियां, खौफ में स्टार्स... क्या फिर 90s के डार्क दौर में लौट रहा बॉलीवुड?

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के घर पर 'धुरंधर' की धुआंधार कामयाबी का जश्न और 'धुरंधर 2' के आने की एक्साइटमेंट अभी थमी भी नहीं थी कि वहां अब डर का एक साया मंडराने लगा है. रणवीर के घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा टाइट कर दी है और सस्पेंस का माहौल बना हुआ है. वजह— मंगलवार को रणवीर को व्हाट्सएप पर धमकी मिली है और उनसे करोड़ों रुपये की मांग की गई है.

ये खबर शॉकिंग तो जरूर थी मगर इसमें सरप्राइज फैक्टर नहीं था. खासकर ये जानकारी कि धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया है. ये गैंग पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड पर मंडराते खतरे का चेहरा बन रही है. और खतरे के साए में जी रही इंडस्ट्री फिर से 90s के उसी डार्क दौर में जाती दिख रही है, जिसके दाग अभी भी पूरी तरह नहीं धुले हैं.

बॉलीवुड पर फिर से मंडरा रहा गैंगस्टर्स का साया

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का खौफ बॉलीवुड ने पहली बार तब महसूस किया, जब काला हिरण शिकार मामले में उसने सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी. ये साल 2018 था. लॉरेंस के साथी संपत नेहरा ने सलमान के घर की रेकी भी की थी. मगर बात आगे बढ़ पाती उससे पहले पुलिस ने नेहरा को अरेस्ट कर लिया.

2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बरार का नाम गंभीरता से लिया जाने लगा. अलग-अलग घटनाओं में लॉरेंस ने ये याद दिलाना जारी रखा कि वो सलमान से अपना बदला पूरा करके रहेगा. 2023 में पॉपुलर पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा वाले घर पर हमला हुआ. लॉरेंस ने इस घटना की जिम्मेदारी ली और सलमान से गिप्पी की दोस्ती को वजह बताया.

सलमान के साथ दोस्ती को वजह बताते हुए ही इस गैंग ने पूर्व मंत्री रह चुके बाबा सिद्दीकी की हत्या की भी जिम्मेदारी ली. सलमान खान के शो बिग बॉस 17 का विनर रहे कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी भी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर रहे. सलमान से दुश्मनी को वजह बताते हुए ही इस गैंग ने 2024 में कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर गोलियां चलाईं. 2024 में लॉरेंस गैंग ने बांद्रा में सलमान के घर पर भी फायरिंग की थी. पिछले हफ्ते इसी लॉरेंस गैंग ने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी गोलियां चलाईं और अब रणवीर सिंह को धमकी दी है.

रिपोर्ट्स बताती हैं कि रणवीर से करोड़ों रुपये की डिमांड भी की गई है और उन्हें धमकी देने की वजह वसूली करना ही लगती है. इस पूरे मामले में सबसे हैरानी वाली बात ये है कि लॉरेंस खुद गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में, एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है! मगर वो अकेले ही बॉलीवुड में उस दौर की वापसी करवाता हुआ नजर आ रहा है, जब सेलेब्रिटीज और इंडस्ट्री पर गैंगस्टर्स का खतरा खुलेआम मंडराता था. और उस दौर के लगभग हर बड़े स्टार का सामना किसी न किसी तरह गैंगस्टर्स से हुआ ही था.

90s में बॉलीवुड पर ऐसा था गैंगस्टर्स का खौफ

साल 2000-2001 में 'इंडस्ट्री' का दर्जा मिलने से पहले फिल्मों के लिए बैंक से आसान लोन के दरवाजे नहीं खुले थे. फिल्ममेकर्स को प्राइवेट फंडिंग अरेंज करनी पड़ती थी. ये टेक्निकल कमजोरी फिल्मों में गैंगस्टर्स के पैसों के घुसने का दरवाजा थी. जब फिल्म में पैसा गैंगस्टर्स का है, तो बहुत सारे फैसले भी पर्दे के पीछे से उन्हीं के हाथों में होते थे. इस तरह एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका था, जिसमें गैंगस्टर्स और इंडस्ट्री के लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों की पूरी गुंजाइश थी.

दाऊद इब्राहीम गैंग को वसूली देने से इनकार करने पर टी-सीरीज मालिक गुलशन कुमार की जिस तरह हत्या हुई, उसने पूरे देश को शॉक कर दिया था. इसी घटना के पीछे-पीछे अपने बेटे ऋतिक रोशन की पहली फिल्म लेकर आ रहे प्रोड्यूसर-डायरेक्टर राकेश रोशन पर भी हमला हुआ था. बाल-बाल बचे रोशन पर हुए हमले का कनेक्शन दुबई से था. भारत का एक बड़ा आपराधिक संगठन 'कहो ना प्यार है' के ओवरसीज राइट्स खरीदने के लिए उन पर दबाव बना रहा था. द लल्लनटॉप के साथ इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने बताया था कि कैसे गैंगस्टर हेमंत पुजारी ने उनके पिता को मारने की धमकी देते हुए वसूली की कोशिश की थी. मनीषा कोइराला ने जब अबू सलेम को वसूली देने से इनकार किया तो उनके सेक्रेटरी अजीत देवानी की हत्या करवा दी गई.

दूसरा तरीका जिससे गैंगस्टर्स ने बॉलीवुड को बहुत परेशान किया, वो था दुबई और कतर जैसे देशों में अपनी पार्टियों की शान बढ़ाने के लिए स्टार्स को बुलाना. इन पार्टियों में जाने पर स्टार्स के बैंक अकाउंट में खूब हरियाली बनी रहती थी और गैंगस्टर्स के साथ 'गुडविल' भी. लेकिन अगर इनकार किया तो इसके बड़े नुकसान भी होते थे. संजय दत्त का आधा करियर ही गैंगस्टर्स के साथ संबंधों ने बिगाड़ा था. शाहरुख खान और आमिर खान जैसे स्टार्स पर ऐसे गैंगस्टर्स ने दुबई की पार्टी में पहुंचने का बहुत दबाव बनाया था. मगर इन्होंने किसी तरह इनकार करना मैनेज किया.

90s में गैंगस्टर्स का बॉलीवुड रोमांस भी कितनी ही सनसनीखेज घटनाओं की वजह बना था. दाऊद इब्राहीम के साथ मंदाकिनी और अबू सलेम के साथ मोनिका बेदी के रिश्तों की कहानी अब किसी से छुपी नहीं है. दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम का पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता अयूब के साथ अफेयर खूनी साबित हुआ था. रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब एक प्रोड्यूसर ने अनीता को फिल्म में लेने से इनकार किया तो उसकी हत्या हो गई.

अनीस के माधुरी दीक्षित से ऑब्सेस्ड होने की भी खबरें मिलती हैं. अनीस ने माधुरी को मुलाकात के लिए दुबई बुलाने की बहुत कोशिश की थी. लेकिन जब इनकार ही हाथ लगा तो उसने माधुरी की हत्या करने की ठान ली थी. मुंबई पुलिस को समय पर इसकी भनक लग गई थी, इसलिए माधुरी की सुरक्षा चाक-चौबंद कर दी गई. बाद में माधुरी भारत छोड़कर यूएस चली गई थीं.

90s के खतरनाक गैंगस्टर्स में से कुछ अब धीरे-धीरे गायब हो चुके हैं. कुछ मारे भी जा चुके हैं और कुछ सलाखों के पीछे हैं. बॉलीवुड को 'इंडस्ट्री' का दर्जा मिलने से फंडिंग के नए दरवाजे खुले और इंडस्ट्री धीरे-धीरे अंडरवर्ल्ड की काली परछाईं से बाहर निकल आई. मगर अब इस ठंडी पड़ती आग को बिश्नोई गैंग ने ईंधन दे दिया है. बॉलीवुड में अब जो हो रहा है, उससे एक बार फिर अंडरवर्ल्ड के खौफनाक साए के लौटने का डर फैलने लगा है.

