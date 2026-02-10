फरहान अख्तर ने लगभग दो साल पहले फिल्म 'डॉन 3' के साथ बतौर डायरेक्टर कमबैक करने का ऐलान किया था. हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार एक्शन फ्रेंचाइजी का ये अगला पार्ट देखने के लिए दर्शकों में उत्सुकता थी. लेकिन इस ऐलान के साथ एक बड़ा बदलाव भी आया. शाहरुख खान के बजाय डॉन का किरदार रणवीर सिंह निभाने वाले थे. फरहान, रणवीर समेत पिक्चर की पूरी टीम को ऑनलाइन आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. शुरू से ही यह प्रोजेक्ट एक कठिन लड़ाई लड़ता नजर आ रहा था, जिसमें लगातार नकारात्मकता और जनता का संदेह शामिल था.

पिछले दो सालों में ये शुरुआती उथल-पुथल कथित तौर पर एक गंभीर आंतरिक विवाद में बदल गई है. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'धुरंधर' की रिलीज और उसकी जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर सिंह ने फ्रेंचाइजी से बाहर होने का फैसला किया और 'डॉन 3' अब पूरी तरह ठप हो चुकी है. इस हफ्ते की शुरुआत में Variety India ने रिपोर्ट किया कि फरहान ने कथित तौर पर रणवीर से प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए 40 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से महज कुछ महीने पहले ही यह फैसला लिया गया.

रणवीर ने फरहान की कंपनी को बताया अनप्रोफेशनल

अब बॉलीवुड हंगामा की एक ताजा रिपोर्ट ने इस पूरे मामले के पीछे की कहानी का खुलासा किया है. रिपोर्ट के अनुसार, इस विवाद के चलते प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (GUILD) के साथ मिलकर दो बंद कमरों में फरहान अख्तर ने मीटिंग्स की, जिनमें फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली लोगों ने हिस्सा लिया. एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, 'शुरुआत से ही यह साफ किया गया था कि मकसद किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना या निशाना बनाना नहीं है. चर्चा एक बड़े इंडस्ट्री मुद्दे पर केंद्रित थी. जब एक फिल्म की प्री-प्रोडक्शन में भारी निवेश हो चुका हो और लीड एक्टर प्रोजेक्ट छोड़ दे, तो फिल्ममेकर के पास क्या विकल्प बचते हैं. साथ ही स्टेकहोल्डर्स ने एक्टर के नजरिए से भी इस मुद्दे को समझा और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए प्रोड्यूसर्स द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों पर विचार किया.'

अभी तक दो मीटिंग्स हो चुकी हैं. पहली मीटिंग में साजिद नडियाडवाला समेत कई वरिष्ठ प्रोड्यूसर्स मौजूद थे. इसमें रणवीर सिंह के बाहर होने की परिस्थितियों और प्री-प्रोडक्शन के चरण में फिल्म के रुक जाने के प्रभावों पर चर्चा हुई. दूसरी मीटिंग ज्यादा विस्तृत थी, जिसमें आमिर खान, सिद्धार्थ रॉय कपूर, रमेश तौरानी, कुमार तौरानी सहित इंडस्ट्री के कई प्रमुख लोग शामिल थे. इस बैठक में सबसे पहले रणवीर की तरफ से अपना पक्ष रखा गया.

एक प्रोड्यूसर के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, 'रणवीर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट पर प्रोफेशनल न होने और डॉन 3 को फ्लोर्स पर ले जाने को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि फरहान अख्तर के पास कभी भी बाउंड स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी और एक एक्टर के तौर पर वे केवल पूरी तरह से विकसित स्क्रिप्ट के साथ काम करना पसंद करते हैं.'

सूत्र ने आगे बताया, 'रणवीर ने यह भी कहा कि फरहान स्क्रिप्ट पर फीडबैक लेने के लिए कभी खुले नहीं थे और कुछ खास सब-प्लॉट्स को शामिल करने में उन्हें दिक्कत होती थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक्सेल ऋतिक रोशन को लाने की संभावना तलाश रहा था और धुरंधर की सफलता के बाद ही रणवीर के पास दोबारा पहुंचा, ताकि उनकी मौजूदा लोकप्रियता का फायदा उठाया जा सके.'

फरहान ने रणवीर पर लगाए आरोप

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एक्टर को लगभग तीन साल तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ा. इस दौरान उनका आरोप था कि फरहान अपनी एक्टिंग समेत कई अन्य प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे, जबकि 'डॉन 3' रचनात्मक रूप से आगे नहीं बढ़ पाई. रणवीर सिंह का मानना था कि जो स्क्रिप्ट उन्हें अंत में दी गई, वह उस स्तर और स्केल से काफी कम थी, जो उन्हें शुरुआत में वादा किया गया था. फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी (एक्सेल एंटरटेनमेंट के सह-संस्थापक) भी इन बैठकों में मौजूद थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा. फरहान ने स्क्रिप्ट असंतोष के दावों का खंडन करने के लिए दस्तावेज पेश किए.

सूत्र के हवाले से कहा गया, 'फरहान ने कहा कि रणवीर ने कभी भी स्क्रिप्ट को लेकर कोई समस्या नहीं उठाई. बल्कि वे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के बाद डॉन की तीसरी पीढ़ी को निभाने के लिए बहुत उत्साहित थे. उनका दावा था कि स्क्रिप्ट नियमित अंतराल पर शेयर की जाती रही और हर स्टेज पर रणवीर ने उसकी मंजूरी दी थी.'

एक्सेल एंटरटेनमेंट ने गिल्ड को बताया कि रणवीर सिंह के प्रोजेक्ट छोड़ने से उन्हें लगभग 40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. भले ही प्रोड्यूसर्स ने एक्टर की कई मांगों को मान लिया था. फरहान और रितेश कथित तौर पर मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं और उन्होंने प्रोड्यूसर्स की संस्थाओं से अपील की है कि वे सितारों की 'अनुचित मांगों' के खिलाफ ठोस नियम और प्रस्ताव बनाएं. दूसरी ओर, रणवीर कथित तौर पर इस बात से बहुत नाराज हैं कि 'डॉन 3' जैसी संभावित मेगा फ्रेंचाइजी का इतने हल्के ढंग से हैंडल किया गया.

दोनों पक्षों की स्थिति और चिंताओं को समेटते हुए रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया, 'यह दोनों पक्षों के बीच जंग है. फरहान और रितेश अपने नुकसान की भरपाई पर अड़े हुए हैं. फरहान ने गिल्ड से रणवीर और अन्य एक्टर्स की अनुचित मांगों के खिलाफ प्रस्ताव बनाने की मांग भी की है. वहीं रणवीर इस बात से नाराज हैं कि एक संभावित कैश-काउ प्रोजेक्ट जैसे डॉन को स्टेकहोल्डर्स ने कितनी लापरवाही से हैंडल किया. उन्होंने एक्सेल की उस अक्षमता के कारण प्रोजेक्ट छोड़ा. अगर फ्लोर्स पर जाने से पहले ही इतनी समस्याएं थीं, तो सेट पर होने वाली अनप्रोफेशनलिज्म की कल्पना भी वे नहीं कर सकते.'

ऐसी अनिश्चितता और अनसुलझे विवाद के बीच अब ऐसा लगता है कि 'डॉन 3' जल्द ही बनने की संभावना बहुत कम रह गई है. इस बीच रणवीर 'धुरंधर 2' की बाकी शूटिंग पूरी कर रहे हैं, जिसकी रिलीज अगले महीने होने वाली है. उसके बाद वे 'प्रलय' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं, जिसे बॉलीवुड की पहली जॉम्बी एपोकैलिप्स एक्शन फिल्म बताया जा रहा है. वहीं फरहान कथित तौर पर 'जी ले जरा' को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं. यह प्रियंका चोपड़ा जोनास, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट के साथ घोषित किया गया प्रोजेक्ट था, जो बहुत उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था लेकिन अब तक आगे नहीं बढ़ पाया है.

