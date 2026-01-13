scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मर्दानी' फ्रेंचायजी के खौफनाक चेहरे, जिन्होंने पर्दे पर डर, दरिंदगी और दहशत की दिखाई झलक

रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' का ट्रेलर सामने आया, जिसमें हमने खौफनाक 'अम्मा' को देखा. इस फिल्म सीरीज में पहले भी जितने विलेन देखे गए, वो भी खौफनाक थे जिसका रानी मुखर्जी ने फिल्म में डटकर सामना किया. आइए, जानते हैं उन विलेन्स के बारे में.

Advertisement
X
'मर्दानी' फिल्म सीरीज के खूंखार विलेन
'मर्दानी' फिल्म सीरीज के खूंखार विलेन

सोमवार के दिन इंटरनेट पर रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' के ट्रेलर ने दस्तक दी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया. ट्रेलर में जिस तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दे को बड़ी बारीकी से दिखाया गया, वो सचमुच रौंगटे खड़े कर देने वाली बात थी. 'मर्दानी 3' की विलेन 'अम्मा' ने भी अपना खौफनाक रूप दिखाया, जिससे फिल्म देखने की दिलचस्पी और बढ़ी. 

'मर्दानी' फिल्म फ्रेंचायजी यश राज फिल्म्स की सबसे सफल फ्रेंचायजी में से एक है. इसमें रानी का किरदार शिवानी शिवाजी रॉय देश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को बड़े मर्दाना तरीके से रोकती है. उन्हें देखने में मजा इसलिए भी ज्यादा आता है क्योंकि उनके सामने खड़ा विलेन भी उतना ही दमदार निकलकर आता है. 

'मर्दानी 1' में किंगपिन बने ताहिर

सम्बंधित ख़बरें

Rani Mukherjee,Prashant Tamang
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का खतरनाक ट्रेलर रिलीज, कैसे गई 'इंडियन आइडल' विनर की जान?
Who Is Mallika Prasad Mardaani 3
मर्दानी 3 में 'अम्मा' की दरिंदगी ने उड़ाए होश! कौन हैं मल्लिका प्रसाद?
Mardaani 3 Trailer release
93 बच्चियों की जिंदगी बचाएंगी रानी, 'अम्मा' से होगी भिडंत, खतरनाक है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर
'ओह माय गॉड 3' में रानी मुखर्जी की एंट्री, देखें मूवी मसाला
Akshay Kumar,Rani Mukherjee OMG 3
फिल्म OMG 3 में इस हसीना ही हुई एंट्री, पहली बार अक्षय संग बनेगी जोड़ी

फिल्म 'मर्दानी' का पहला पार्ट साल 2014 में रिलीज हुआ था, जिसमें विलेन के रूप में ताहिर राज भसीन नजर आए थे. उनका किरदार करण 'वॉल्ट' रस्तोगी एक किंगपिन था, जो दिल्ली में रहकर लड़कियों को अगवाह कराके उनका रेप कराता था. साथ ही ड्रग्स की भी तस्करी करता था. ताहिर ने फिल्म में एक इंटेंस रोल प्ले किया था, जिसमें वो रानी को बड़ी कड़ी टक्कर देते नजर आए थे. 

2014 में आई मर्दानी के विलेन ताहिर (Photo: IMDb)
2014 में आई मर्दानी के विलेन ताहिर (Photo: IMDb)

ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी, जिसमें ताहिर की भी जमकर तारीफ हुई. 'मर्दानी' उनके करियर की शुरुआत तो नहीं थी, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें 'छिछोरे' जैसी सक्सेसफुल फिल्म दिलाई. इसके अलावा ताहिर और भी सक्सेसफुल वेब सीरीज का हिस्सा बने. ताहिर ने अपने करियर में '83' जैसी यादगार फिल्म भी की, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट तो नहीं लेकिन क्रिटिक्स को बेहद पसंद आई थी. ताहिर अब जल्द और भी बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं. 

Advertisement

'मर्दानी 2' में विशाल ने परफॉरमेंस से बिखेरा जादू

साल 2014 के करीब 5 साल बाद 'मर्दानी 2' लौटी, जिसने लोगों को हक्का-बक्का कर दिया. इस बार मामला किडनैपिंग और रेप के साथ-साथ मर्डर का था. कहानी में 21 साल का शिव प्रसाद यादव यानी सनी था, जो मासूम लड़कियों का रेप करके उन्हें जान से मार देता था और नाली में काटकर फेंक देता था. शिवानी शिवाजी रॉय की जिंदगी में सनी किसी आंधी की तरह आया था, जो एक के बाद एक लड़कियों का रेप करके मर्डर कर रहा था. 

'मर्दानी 2' के विलेन विशाल जेठवा (Photo: IMDb)
'मर्दानी 2' के विलेन विशाल जेठवा (Photo: IMDb)

इस रोल को विशाल जेठवा ने प्ले किया था, जिसमें उनका काम फिल्म देख चुके हर एक दर्शक को पसंद आया था. उन्होंने जिस तरह से एक खूंखार विलेन का रोल प्ले किया, वो इस फ्रेंचायजी में सबसे यादगार साबित हुआ. 'मर्दानी 2' के बाद विशाल जेठवा के करियर में एक बड़ा जंप देखा गया.

उन्होंने 'टाइगर 3' जैसी बड़ी फिल्म में सलमान खान के साथ काम किया. वहीं, 'सलाम वेंकी' जैसी कंटेंट ड्रिवन फिल्म की. हाल ही में वो नीरज घेवान की 'होमबाउंड' में भी नजर आए, जिसे इंटरनेशनल काफी पॉपुलैरिटी मिली. उनकी फिल्म ऑस्कर्स 2026 के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुई, जो उनके करियर के लिए एक और बड़ा जंप साबित हो सकती है. 

Advertisement

'मर्दानी 3' में अम्मा बनकर डराएंगी मल्लिका प्रसाद

अब रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' में अम्मा बनकर मल्लिका प्रसाद आई हैं, जिन्होंने अपनी पहली ही झलक से सोशल मीडिया पर लोगों को इंप्रेस कर दिया है. एक्ट्रेस पिछले काफी सालों से थिएटर करती आ रही हैं. उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज 'किलर सूप' में भी देखा गया, जिसमें मनोज बाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा शामिल थे. यहां देखें 'मर्दानी 3' का ट्रेलर: 

मल्लिका प्रसाद एक्टर के साथ-साथ एक वॉइस आर्टिस्ट और डायरेक्टर भी हैं. अब 'मर्दानी 3' में उनका काम देखने के लिए दर्शक काफी एक्साइटेड हैं. ये फिल्म 30 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी, जिसे अभिराज मीनावाला ने डायरेक्ट किया है. वहीं आदित्य चोपड़ा इसके प्रोड्यूसर हैं. इस फिल्म को आयुष गुप्ता ने लिखा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement