करण जौहर ने दी रानी मुखर्जी की 'आवाज' को पहचान, याद कर रो पड़ीं एक्ट्रेस

इमोशनल हुईं रानी मुखर्जी (Photo: Screengrab)
एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे कर लिए हैं. अपनी आने वाली फिल्म 'मर्दानी 3' की रिलीज से पहले उन्होंने अपने दोस्त और फिल्ममेकर करण जौहर के साथ अपनी जर्नी पर एक खास बातचीत की. इस दौरान रानी काफी भावुक हो गईं. उन्होंने याद किया कि करण ने फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में उनकी अपनी आवाज डब करने का फैसला बिना सोचे-समझे लिया था.

इमोशनल हुईं रानी मुखर्जी

रानी ने उस समय के बारे में बताया जब फिल्म 'गुलाम' की शूटिंग के दौरान आमिर खान ने उन्हें समझाया था कि उनकी आवाज फिल्म के लिए 'उपयुक्त नहीं' है और किसी और से इसकी डबिंग कराई जाएगी. रानी ने कहा कि यह फैसला उनके लिए 'दुखद' था. उन्होंने आगे कहा, 'मैं यह दिखा नहीं सकती थी कि मैं परेशान हूं, क्योंकि फिल्म का हिस्सा होने पर आपको टीम प्लेयर बनना पड़ता है. भले ही पर्सनल निराशाएं हों, लेकिन अगर फिल्म के लिए इरादा सच्चा है तो वो मायने नहीं रखता.'

रानी मुखर्जी इमोशनल होकर बोलीं, 'मैं इसका पूरा श्रेय करण को देती हूं. जब हम कुछ कुछ होता है का ट्रेलर शूट कर रहे थे. मुझे याद है, आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने अपनी पहली फिल्म में अपनी आवाज डब की थी और क्या मुझे उससे कोई समस्या है. मैंने कहा कि नहीं, मैंने डब की थी. आपने कहा, 'मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है.' और मैं आज भी वो पल याद करती हूं. करण, तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी आवाज को बरकरार रख पाई.' करण ने रानी को Kiss किया और कहा कि उनकी अनोखी आवाज उनके अभिनय की लिगेसी का एक बड़ा हिस्सा है.

जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म 1998 में आई फिल्म 'गुलाम' में रानी मुखर्जी की आवाज मोना घोष शेट्टी ने डब की थी. यह फिल्म विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी थी. बाद में उसी साल रिलीज हुई 'कुछ कुछ होता है' में करण जौहर ने रानी की ओरिजिनल आवाज का इस्तेमाल किया था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही और दर्शकों को रानी की असली आवाज पहचानने में मदद मिली. अब रानी मुखर्जी को फिल्म 'मर्दानी 3' में देखा जाएगा. ये 30 जनवरी को रिलीज हो रही है.

