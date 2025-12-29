scorecardresearch
 
'भेदभाव करते हैं शाकाहारी लोग', बोले रणबीर कपूर के अंकल, सुनकर चौंकी पूजा भट्ट

रणबीर कपूर के अंकल कुणाल कपूर ने शाकाहारियों पर एक ऐसा बयान दिया है जो नए विवाद को जन्म देता दिख रहा है. उन्होंने वेजिटेरियन्स को रेसिस्ट बताते हुए कहा कि वो हम मांसाहारियों के साथ भेदभाव करते हैं.

कुणाल कपूर का अजीबोगरीब बयान (Photo: IMDb)
कुणाल कपूर का अजीबोगरीब बयान (Photo: IMDb)

करीना कपूर और रणबीर कपूर के अंकल कुणाल कपूर ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. कुणाल खुद को एक्टर-फिल्ममेकर के साथ-साथ थिएटर प्रेमी भी बताते हैं. वो मशहूर कपूर खानदान से ताल्लुक रखते हैं और दिवंगत एक्टर शशि कपूर के बेटे हैं. कुणार का कहना है कि वो शाकाहारियों को अलग नजर से देखते हैं. वो रेसिस्ट होते हैं. 

कुणाल ने उठाई वेजिटेरियन्स पर उंगली

पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कुणाल ने कहा- मुझे लगता है वेजिटेरियन लोग रेसिस्ट होते हैं. ये सुनकर पूजा भट्ट चौंक गईं. पूजा आलिया भट्ट की बड़ी बहन हैं, आलिया की रणबीर कपूर से हुई शादी की वजह से वो भी इस परिवार से रिलेटेड हैं. पूजा उनकी बात सुन हंस पड़ीं और बोलीं- तो मैं भी रेसिस्ट हूं?

कुणाल ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि जब वो नॉन-वेजिटेरियन होकर वेजिटेरियन लोगों को वेज खाना खिलाते हैं तो फिर वेजिटेरियन लोग नॉन वेज खाना क्यों नहीं खिला सकते. हालांकि उनके ये बयान नए विवाद को जन्म देता दिख रहा है. लेकिन एक्टर अपनी बात मजाक में समझाते हुए खत्म करते हैं.

कुणाल ने हंसते हुए कहा- हां, क्योंकि वेजिटेरियन लोग नॉन-वेज खाने वालों को अपने घर में मांसाहार नहीं खिलाते. उन्होंने कहा- मेरे घर कोई वेजिटेरियन आता है तो मैं उसे वेज और नॉन-वेज दोनों सर्व करता हूं. लेकिन जब मैं किसी वेजिटेरियन के घर जाता हूं तो मुझे नॉन-वेज नहीं दिया जाता. यही भेदभाव है. इसलिए मैंने कहा कि वेजिटेरियन लोग रेसिस्ट होते हैं. 

एक्टर हैं कुणाल कपूर

कुणाल कपूर, शशि कपूर और जेनिफर केंडल के बेटे हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1972 की फिल्म सिद्धार्थ से की थी, जिसमें उन्होंने अपने पिता के बेटे की भूमिका निभाई थी. इसके बाद उन्होंने जुनून, आहिस्ता आहिस्ता, विजेता और उत्सव जैसी फिल्मों में काम किया.

1985 में फिल्म त्रिकाल के बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली और अपनी एड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की. करीब 10 साल पहले उन्होंने सिंह इज ब्लिंग (2015) से वापसी की और आखिरी बार पानीपत (2019) में नजर आए. उनके बेटे जहान कपूर भी एक्टर हैं और हाल ही में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ब्लैक वारंट में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं.

कपूर खानदान को खाने का शौकीन माना जाता है. हाल ही में राज कपूर की एनीवर्सरी पर रिलीज की गई डॉक्यूमेंट्री में भी इसका जिक्र होता है. डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि राज कपूर और उनकी मां की एक स्पेशल किताब है जिसमें सारी खानदानी रेसिपीज का लिखी हुई है. 

---- समाप्त ----
