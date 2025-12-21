दिल्ली की सड़कों पर दिखे राम चरण, हाथ में दिखा झोला, 'पेड्डी' की शूटिंग से फोटोज लीक

साउथ सिनेमा के स्टार राम चरण इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म पेड्डी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस बीच एक्टर को दिल्ली की सर्दी में सड़क पर टहलते हुए देखा गया है. उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

और पढ़ें

दरअसल रामचरण की फिल्म पेड्डी का जब से अनाउंसमेंट हुआ है, तभी से इसे लेकर काफी बज बना हुआ है. फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर और इसका पहला गाना चिकिरी रिलीज होते ही छा गया था. अब फिल्म के सेट से रामचरण की कुछ फोटो लीक हुई हैं, जिसमें वो दिल्ली में शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं.

कड़ाके की ठंड में रामचरण का दिखा अंदाज

सेट से वायरल हुई लीक फोटो में दिख रहा है कि एक्टर रामचरण कड़ाके की ठंड में राष्ट्रपति भवन के पास सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे हैं. उनका लुक काफी सिंपल था. एक्टर ने ब्राउन शर्ट पहना हुआ था और हाथ में झोला था. फोटो देखकर लग रहा है कि फिल्म में बिल्कुल अलग तरह का किरदार देखने को मिलेगा.

बम ब्लास्ट के बाद शूटिंग हुई थी पोस्टपोन

बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग पिछले महीने यानी नवंबर में दिल्ली में होना थी. जिसके लिए लाल किले के पास शूट होना था लेकिन 10 नवंबर 2025 को शाम को करीब 7 बजे लाल किला मेट्रो स्टशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट हुआ था. इस धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी. इस आतंकी हमले के बाद फिल्म की शूटिंग को टाल दिया था.

Advertisement

कब रिलीज होगी फिल्म?

राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. इसका डायरेक्शन बुच्ची बाबू सना ने किया है. जिसमें जान्हवी कपूर, शिव राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु हैं. म्यूजिक एआर रहमान ने कंपोज किया है. फिल्म 27 मार्च 2026 को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी.

मार्च में दिखेगा तगड़ा क्लैश

हालांकि रामचरण के लिए मार्च का महीना आसान नहीं रहेगा. इसी महीने रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और कन्नड़ सुपरस्टार रामचरण की फिल्म 'टॉक्सिक' भी रिलीज होगी. ऐसे में इन बड़ी फिल्मों का जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा.

---- समाप्त ----