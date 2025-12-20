राधिका आप्टे का बढ़ा 4 किलो वजन, मेकर्स ने फिल्म से किया बाहर, एक्ट्रेस का छलका दर्द

बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने कई यादगार और सशक्त किरदार निभाए हैं. हाल ही में फिल्म 'साली मोहब्बत' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. मूवी में एक्ट्रेस ने एक ऐसा किरदार निभाया है जिसे अक्सर उसके 'लुक्स' की वजह से कम आंका जाता है. उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया है.

राधिका आप्टे ने खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स के बारे में खुलकर बात की. इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने वजन की चिंता, उम्र बढ़ने और सर्फेस परफेक्शन के जुनून वाली इंडस्ट्री द्वारा छोड़े गए कुछ दर्द पर खुलकर बात की.

वजन को लेकर होती है चिंता- राधिका

राधिका आप्टे ने इंडिया टुडे से कहा, 'कभी-कभी यह मुझे सच में परेशान करता है, वजन का ऊपर-नीचे होना, सूजन, यह सब... मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, यह करता है. मुझे लगता है, 'ओह, मुझे वह वजन कम करना है जो मैंने बढ़ा लिया है. मैं इसके बारे में हर समय सोचती रहती हूं, यह मानते हुए कि यह फिक्र उन्हें परेशान करती थी क्योंकि यह उनके अपने विश्वासों से टकराती थी.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे पहले कभी यह समस्या नहीं थी और मुझे लगा, यह कहां से आ रहा है? क्योंकि यह मेरे वैल्यू सिस्टम से मेल नहीं खाता. मैं नेचुरल खूबसूरती में विश्वास करती हूं, और मैं हमेशा इसके साथ खड़ी रहूंगी.'

इसी अंदरूनी टकराव ने आखिरकार उन्हें थेरेपी लेने पर मजबूर किया. जहां उन्होंने इस चिंता की जड़ एक बड़े प्रोफेशनल झटके में पाई, जिसने उनसे करियर बदलने वाला रोल छीन लिया था.

एक्ट्रेस ने याद करते हुए बताया, 'मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था. वह मेरे लिए लिखा गया था. मैं एक ट्रिप पर गई, और मैंने उनसे कहा कि मैं डाइट पर नहीं रहूंगी. हो सकता है कि मैं कुछ किलो वजन बढ़ाकर वापस आऊं, लेकिन मैं उसे कम कर लूंगी. मैं जवान थी, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा था, मैं डांसर थी, मुझे वजन कम करने की जरूरत नहीं थी.'

मैंने बहुत बड़ा मौका खो दिया- राधिका

इसके बाद जो हुआ वह बहुत बुरा था. आप्टे ने बताया, 'मैं वापस आईं और वे घबरा गए. उन्होंने मेरे साथ एक फोटोशूट किया, मेरी तस्वीरों के साथ बैठे, और कहा, 'यह बहुत मोटी है.' और उन्होंने मुझे ऐसे ही निकाल दिया.' वह फिल्म एक बड़ी हिट बन गई, और जिन एक्टर्स ने उनकी जगह ली, उनका करियर शुरू हो गया. आप्टे ने कहा, 'सिर्फ तीन या चार किलो वजन के लिए, मैंने एक ऐसा मौका खो दिया जो मेरे करियर को बदल सकता था.' इस नुकसान को समझने में सालों लग गए.'

राधिका ने आगे बताया, 'वह एक तरह से छिपा हुआ आशीर्वाद था. बाद में, मुझे एहसास हुआ कि इसने मुझे आज जैसा बनाया है. इसने मुझे मजबूत बनाया. अब मैं और ज्यादा हिम्मत से कह सकती हूं कि मैं इन सोच को नहीं मानूंगी. मैं सुंदरता के बारे में आपके विचारों के हिसाब से नहीं चलूंगी.'

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने बच्चे को जन्म देने के सिर्फ तीन महीने बाद ही दो फिल्में शूट की, बिना खुद को छिपाने या छोटा दिखाने की कोशिश किए. उन्होंने कहा, 'जब मैंने दो फिल्में शूट कीं, तब मुझे बच्चा हुए तीन महीने हुए थे. मैं पहले से ज्यादा मोटी थी और मैंने सोचा, मैं कैमरे के सामने जाऊंगी, और मैं गर्व से कैमरे के सामने जाऊंगी. और मैंने ऐसा किया. ये भयानक और नामुमकिन सुंदरता के नियम, असुरक्षा, उम्र का जुनून, यह हर किसी की मानसिक सेहत के लिए है. यह सच में है.'

उम्र बढ़ने पर उठाया सवाल

आप्टे ने उम्र बढ़ने को लेकर दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठाते हुए कहा, 'जब पुरुष बूढ़े होते हैं, तो वे अच्छी वाइन की तरह बूढ़े होते हैं. जब महिलाएं बूढ़ी होती हैं, तो वे बस बूढ़ी हो जाती हैं. उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, है ना?'

आप्टे के लिए, यह मुद्दा सिनेमा से कहीं आगे का है. हम बूढ़े होने से बहुत डरते हैं. हे भगवान, यह एक ऐसी चीज है जिसे आप बदल नहीं सकते. जिस तरह से हम अब सुंदरता को देखते हैं, वह बहुत सतही है, बहुत छिछला है, हम सच में अच्छी स्थिति में नहीं हैं.'

