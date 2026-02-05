scorecardresearch
 
'बाहर जाओ, पैसे कमाओ,' जब माधवन को पत्नी ने घर से निकाला था बाहर, किस बात से थीं परेशान?

आर माधवन ने बताया कि जब उन्होंने एक समय पर एक्टिंग से दूरी बना ली थी, तब उनकी पत्नी सरिता ने उन्हें वापस अपने काम पर लौटने में मदद की थी. कोविड के दौरान पत्नी ने ही एक्टर को घर से बाहर काम करने भेजा.

जब एक्टिंग छोड़ चुके थे माधवन (Photo: Instagram @actormaddy)
एक्टर आर माधवन आजकल लगभग हर दूसरी-तीसरी फिल्म में दिखाई दे रहे हैं. उनकी पिछले छह महीनों में करीब 3 फिल्में रिलीज हो गई हैं. जिसमें से एक फिल्म आदित्य धर की 'धुरंधर' भी है, जो अभी भी बॉक्स ऑफिस और ओटीटी दोनों पर धमाल मचा रही है. इसमें उन्होंने अजय सान्याल का रोल प्ले किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के किरदार से प्रेरित था. 

माधवन को क्यों पत्नी ने निकाला था घर से बाहर?

फिल्म 'धुरंधर' में माधवन का रोल काफी कम था, लेकिन इसके पार्ट 2 में उनका रोल बड़ा और अहम होने वाला है. आर माधवन इस समय हिंदी और साउथ दोनों फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिवली काम कर रहे हैं. हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब वो चार साल तक एक्टिंग से दूर हो गए थे. कोविड 19 से पहले माधवन काम से दूर थे. लेकिन इसी दौरान वो अपने अगले फेज की तैयारी में भी जुटे हुए थे. 

हाल ही में एक्टर ने उस दौर को याद किया, जब वो काम नहीं कर रहे थे. उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनकी पत्नी सरिता माधवन ने उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया. यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड एंटरटेनमेंट पर माधवन ने एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए कहा, 'मेरी बीवी कहती है कि आप कभी काम से बाहर नहीं निकल सकते. आप तो तमिल कॉमेडी करते हैं, तमिल एक्शन करते हैं, OTT करते हैं, हिंदी एक्शन करते हैं, इंग्लिश OTT करते हैं. मुझे तो हैरानी हो रही है कि आप घर पर बैठे हैं. कोरोना के समय 2020 में उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बोलीं कि जाओ बाहर, कुछ काम करो, पैसे कमाओ.'

माधवन ने आगे बताया कि कैसे उनकी पत्नी ने उनमें काम के प्रति आ रहे बदलाव पर ध्यान दिया. एक्टर ने कहा, 'एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि आपको क्या हो गया है? आप काम पर ऐसे जा रहे हो जैसे जल्दी से वापस आना चाहते हो. ये बात उनकी बहुत सही थी.' माधवन 'धुरंधर 2' के बाद और भी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. कोविड के बाद से एक्टर का एक अलग ही रूप देखने मिला है, जो फिल्मी लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग भी है. 

