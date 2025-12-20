scorecardresearch
 
'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने लूटी वाहवाही, आर माधवन को हुई जलन? बोले- मुझे बिल्कुल...

फिल्म 'धुरंधर' का शोर हर तरफ है. हर कोई इस फिल्म का दीवाना होता नजर आ रहा है. खासकर अक्षय खन्ना ने जो फिल्म में एक्टिंग की है, हर कोई उनका कायल दिख रहा है. अक्षय ने बाकी के सभी एक्टर्स को अपनी परफॉर्मेंस से दबा दिया है. आर माधवन ने इसपर रिएक्ट किया है.

अक्षय खन्ना से हुई आर माधवन को जलन? (Photo: Screengrab)
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' सबकी फेवरेट बनी हुई है. थियटर्स में अभी भी इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है. फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुकी है. काफी समय के बाद सिल्वर स्क्रीन पर कुछ ऐसा जोरदार दर्शकों को देखने को मिला है. सबसे ज्यादा तारीफ अक्षय खन्ना की हो रही है. इन्होंने फिल्म में मौजूद सारे एक्टर्स को अपनी परफॉर्मेंस से पीछे छोड़ दिया है. 

हाल ही में आर माधवन ने इसपर रिएक्ट किया है. दरअसल, काफी समय से आर माधवन फिल्मों में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. दर्शकों की नजरों में चढ़े हुए थे. लेकिन जब अक्षय ने अपनी परफॉर्मेंस से इन्हें एम्पावर किया तो इनकी चर्चाएं कम सुनाई दीं. कुछ फैन्स का ये भी कहना रहा कि आर माधवन शायद अक्षय खन्ना से जल रहे हैं. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. ये बात एक्टर ने क्लियर कर दी है. 

आर माधवन ने रखी अपनी राय
फिल्म में अक्षय खन्ना को सारी अटेंशन मिल रही है. इसपर रिएक्ट करते हुए आर माधवन ने बॉलीवुड हंगामा संग बातचीत में कहा- नहीं, मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूं. मैं अक्षय के लिए बहुत खुश हूं कि उनकी हर ओर तारीफ हो रही है. वो इस तारीफ के हकदार हैं. अक्षय काफी टैलेंटेड और ग्राउंडेड एक्टर हैं. वो शायद मिलियन्स की तादाद में इंटरव्ंयू दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. बल्कि वो तो अपने नए घर में बैठे हैं और शांति को एन्जॉय कर रहे हैं. वो हमेशा से यही करते आए हैं और यही कर भी रहे हैं. 

मैंने खुद को हमेशा अंडरप्ले करते देखा है. पर जब बात पब्लिक अटेंशन की आती है तो वो मुझे किसी न किसी तरह से मिल ही जाती है. लेकिन अक्षय खन्ना तो एक अलग ही लेवल के एक्टर हैं. वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हैं. उनके लिए सक्सेस और फेलियर दोनों ही एक जैसी चीजें हैं. 

जलन पर बात करते हुए आर माधवन ने कहा मेरे लिए वही काफी है कि मैं फिल्म 'धुरंधर' का हिस्सा बना. ये फिल्म इतिहास रच रही है. और मैं खुश हूं कि मैं इस फिल्म में रहा. न तो मैं और न ही अक्षय, जो पूरी सक्सेस का क्रेडिट जाता है, वो डायरेक्टर को जाता है, वो आदित्य धर हैं. 

---- समाप्त ----
