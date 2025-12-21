बेटी मालती को पसंद बिंदी-चूड़ियां, पति निक पीते हैं देसी काढ़ा, प्रियंका ने सिखाए भारतीय संस्कार

प्रियंका चोपड़ा भले ही विदेश में अपने पति निक जोनस के साथ रहती हों लेकिन अपने देश के संस्कार नहीं भूली हैं. हाल ही में उन्होंने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो का आगाज किया. जहां उन्होंने बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस की परवरिश के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे विदेश में पैदा होने के बावजूद वो बेटी को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराती रहती हैं.

बेटी को सिखाती हैं भारतीय की परंपरा

प्रियंका से अर्चना पूरन सिंह ने पूछा कि- आप तो भारत में पली-बढ़ी हैं, लेकिन मालती नहीं, तो ऐसी कोई चीज आपको लगता है कि वो मिस करेगी, क्योंकि उसकी परवरिश विदेश में हो रही है. जवाब में प्रियंका ने बताया कि उनकी हमेशा कोशिश होती है कि बेटी को भारत की संस्कृति के बारे में बताती रहें. प्रियंका मानती हैं कि बेटी को दोनों ही संस्कृतियों का ज्ञान होना चाहिए. एक्ट्रेस की बातें सुनकर नवजोत सिंह सिद्धू और कपिल शर्मा दोनों अमेज होते हैं.

प्रियंका बताती हैं- वो आती है यहां पर, अभी मेरे साथ हैदराबाद आई थी. वो मुंबई, दिल्ली जा चुकी है. मालती भारत में काफी ट्रैवल कर चुकी है. वो यहां पर अयोध्या गई थी मेरे साथ. तो मैंने कोशिश की है कि जो हमारी संस्कृति है वो उसके आसपास रहे. वो जब भी घाघरा-चोली पहनती है तो अपने आप को इंडियन प्रिंसेस बोलती है. उसे लहंगा वगैरह बहुत पसंद है. उसे बिंदी लगाना, चूड़ियां पहनना बहुत पसंद है.

प्रियंका की बातें सुनकर सिद्धू कहते हैं कि- अब क्वीन की बेटी अपने आप को प्रिंसेस ही तो बोलेगी.

निक पीते हैं देसी काढ़ा

इसी के साथ प्रियंका ने बताया कि उनकी तरह पति निक को भी भारतीय आचार खाना बहुत पसंद है. हालांकि एक्ट्रेस की तरह वो हर चटपटी चीज ट्राय नहीं कर पाते. लेकिन तबीयत खराब हो तो देसी काढ़ा जरूर पी लेते हैं. प्रियंका ने कहा कि- बाकी देसी नुस्खे तो नहीं पर जब तबीयत खराब होती है तो काढ़ा हमारे घर में जरूर बनता है. कहीं पर भी निक हों वो गरम पानी में काढ़ा जरूर पीते हैं. उन्हें उतना मालूम है.

प्रियंका की बातें सुनकर कपिल शर्मा भी कहते हैं- क्या बात है. आप सिर्फ अपने बच्चे को ही कल्चर नहीं सिखा रही हैं, पति को भी आधा इंडियन बना दिया है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो, प्रियंका लंबे वक्त बाद एस. राजामौली की वाराणसी फिल्म से कमबैक करने वाली हैं. फिल्म में उनके साथ महेश बाबू होंगे.

