प्रियंका संग शादी से पहले इस सिंगर के प्यार में थे निक जोनस, बने देवदास, वीडियो आया सामने

निक जोनस और माइली साइरस, उस दौर के सबसे चर्चित यंग स्टार्स थे. दोनों ने कुछ सालों तक एक दूसरे को डेट किया और फिर अलग हो गए. निक ने ब्रेकअप के बाद माइली के लिए गाना लिखा था और उनके सेकेंड चांस मांगा था. अब यही वीडियो माइली सायरस की सगाई के बाद वायरल हो गया है.

माइली सायरस के प्यार में थे निक जोनस
माइली सायरस के प्यार में थे निक जोनस

अमेरिकन सिंगर निक जोनस और बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की फेवरेट है. निक ने साल 2018 में प्रियंका से शादी रचाई और भारत के 'नेशनल जीजू' बन गए थे. हालांकि इस सबसे पहले वो पॉप स्टार माइली साइरस संग रिश्ते में थे.

निक जोनस और माइली साइरस, उस दौर के सबसे चर्चित यंग स्टार्स थे. दोनों स्पॉटलाइट में रहते हुए खूब पॉपुलैरिटी पा रहे थे. दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर पहला प्यार हुआ था. उनका रिश्ता 2000 के दशक के अंत के सबसे यादगार टीन रोमांस में से एक बन गया, जिसने पॉप कल्चर को शेप दी और ऐसा म्यूजिक बनाया, जो आप भी लोगों के दिमाग में छपा हुआ है.

माइली सायरस के पीछे पागल एक्स बॉयफ्रेंड 

इन दिनों माइली साइरस अपनी सगाई को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और म्यूजिशियन मैक्स मोरांडो से सगाई का खुलासा कुछ वक्त पहले ही किया था. सिंगर-एक्ट्रेस ने अपनी इंगेजमेंट रिंग भी फ्लॉन्ट की थी. इसे लेकर उनके एक्स बॉयफ्रेंड कोडी सिम्पसन ने एक गाना लिख डाला है. कोडी ने अपने नए गाने का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्हें शर्टलेस बैठे, गिटार बजाते हुए गाते देखा जा सकता है. इस गाने के लीरिक्स से अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक्टर अभी भी एक्स माइली से प्यार करते हैं और उनकी सगाई से दुखी हैं.

निक ने लिखा था माइली के लिए गाना

कोडी सिम्पसन की इस वीडियो की वजह से निक जोनस की पुरानी वीडियो भी वायरल हो गई है. खास बात यह है कि निक जोनस ने पहले कन्फर्म किया था कि उनके बैंड जोनस ब्रदर्स का गाना 'वेडिंग बेल्स', माइली के एक्टर लियम हेम्सवर्थ से शादी करने के बारे में था. गाने में निक ने सुझाव दिया था कि माइली अपनी सगाई तोड़ दें और लियम से शादी न करें. उन्होंने गाने में कहा था कि इसके बजाय माइली और उन्हें फिर से साथ आ जाना चाहिए.

गाने में लिरिक्स कुछ इस तरह थे: 'नो, आई डोंट वाना लव इफ इट्स नॉट यू. आई डोंट वाना हियर द वेडिंग बेल्स प्रूव दैट वी कांट ट्राई वन लास्ट टाइम. बट आई डोंट वाना हियर द वेडिंग बेल्स चाइम.' इसका मतलब था कि निक जोनस, माइली के अलावा किसी और से प्यार नहीं करना चाहते. वो उनकी शादी लियम से होती नहीं देख सकते. वो चाहते हैं कि माइली सायरस उनके साथ अपने रिश्ते को सेकेंड चांस दें. यह पॉप कल्चर मोमेंट फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

कैसे शुरू हुआ निक-माइली का रिश्ता?

निक जोनस और माइली साइरस की मुलाकात 2000 के बीच में हुई थी. दोनों डिज्नी चैनल पर उभरते सितारे थे. अचानक पॉपुलैरिटी, बिजी शेड्यूल और बड़े फैनबेस का अनुभव उन्हें करीब लाया था. कहा जाता है कि वे दोनों 2006 के आसपास डेट करने लगे थे. उनका रिश्ता जल्दी ही पब्लिक हो गया था. फैंस और मीडिया, दोनों से जुड़ी हर अपीयरेंस, लिरिक्स और अफवाह पर नजर रखते थे.

डिज्नी के पहले हाई-प्रोफाइल टीन कपल्स में से एक होने के नाते, निक और माइली को गहन जांच का सामना करना पड़ा. हर इंटरैक्शन को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता था, और पब्लिक में बड़ा होने के दबाव ने प्राइवेसी के लिए बहुत कम जगह छोड़ी थी. उनका रोमांस कुछ ही वक्त का था. कथित तौर पर 2007 के आसपास उनका रिश्ता खत्म हो गया था. लेकिन इस रिश्ते का इमोशनल प्रभाव लंबे समय तक निक जोनस पर रहा. 2009 में निक और माइली कुछ वक्त के लिए दोबारा साथ आए थे. हालांकि बाद में फिर वो अलग हो गए.

उनके रोमांस के सालों बाद, माइली साइरस ने 2018 में एक्टर लियम हेम्सवर्थ से शादी कर ली थी. दोनों का तलाक 2020 में हो गया था. अब माइली, मैक्स मोरांडों संग रिश्ते में हैं. निक जोनस ने भी 2018 में प्रियंका चोपड़ा से शादी की थी. उन्होंने 2022 में अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया. कपल साथ में खुश हैं और एक दूसरे पर प्यार लुटाने का कोई मौका नहीं छोड़ता.

