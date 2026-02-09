'स्पिरिट' पर फिर हुआ पंगा, प्रकाश राज ने गुस्से में छोड़ी फिल्म, संदीप रेड्डी वांगा संग हुआ झगड़ा?

तेलुगू सुपरस्टार प्रभास की अगली फिल्म 'स्पिरिट' एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. शूटिंग के बीच मेकर्स के लिए एक बड़ा सिरदर्द पैदा हो गया है क्योंकि इस फिल्म को एक और कलाकार ने अचानक छोड़ दिया है. एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बाद नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर प्रकाश राज ने भी 'स्पिरिट' से एग्जिट ले ली है.

क्यों प्रकाश राज ने छोड़ी 'स्पिरिट'?

OTT प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, 'स्पिरिट' की शूटिंग हैदराबाद में जारी थी. कहा जा रहा है कि एक्टर प्रकाश राज और फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के बीच शूट को लेकर किसी बात की बहस हुई. इस बहस का कारण स्क्रिप्ट और किसी खास सीन को शूट करने के तरीके से जुड़ा बताया जा रहा है. जो बात शुरू में सिर्फ क्रिएटिव चर्चा थी, वो अब सेट पर गंभीर झगड़े और तनाव में बदली मानी जा रही है.

क्रिएटिव डिफ्रेंसेज के अलावा, खबरों में ये भी कहा गया है कि शूटिंग के दौरान कुछ व्यवहार संबंधी परेशानियां, प्रोडक्शन टीम को बिल्कुल पसंद नहीं आईं. ये बातें कथित तौर पर दोनों के अलग होने के फैसले में मददगार साबित हुईं. हालांकि प्रकाश राज और फिल्म के मेकर्स द्वारा इससे जुड़ी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो उसकी सच्चाई थोड़े दिनों में खुद सामने आ ही जाएगी.

कौन लेगा प्रकाश राज की जगह?

प्रकाश राज अपनी बेबाक आवाज पब्लिकली सामने रखने के लिए माने जाते हैं. जब स्पिरिट का अनाउंसमेंट वीडियो सामने आया था, तब उसमें एक्टर की ही दमदार आवाज सुनाई दी थी, जिससे फिल्म की हाईप एक-लेवल और ऊपर गई थी. अब प्रकाश राज के जाने से फिल्म पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने लायक बात होगी.

प्रभास स्टारर 'स्पिरिट' का इंतजार फैंस को काफी बेसब्री से है. इसके पीछे का कारण खुद डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा हैं, जो अपनी पिछली दो फिल्मों 'कबीर सिंह' और 'एनिमल' से खूब सुर्खियां बटोरने में कामयाब हुए थे. कई लोगों को उनकी फिल्ममेकिंग स्टाइल से परेशानी रही है. वांगा अपनी फिल्मों में जरूरत से ज्यादा हिंसा को दिखाते हैं, जो कई लोगों का मानना है कि गलत है.

अब संदीप रेड्डी वांगा प्रभास के साथ 'स्पिरिट' में क्या करने वाले हैं, यही देखने वाली बात होगी. ये फिल्म 5 मार्च 2027 को वर्ल्डवाइड रिलीज की जाएगी, जिसमें तृप्ति डिमरी और विवेक ओबेरॉय भी अहम रोल में नजर आएंगे.

