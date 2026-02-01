ओरिजिनल 'राम्बा हो' गर्ल के नाम से जानी जाने वाली एक्ट्रेस कल्पना अय्यर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि इंटरनेट ने उन्हें फिर से इतना प्यार करने का फैसला क्यों किया. दशकों बाद आइकॉनिक गाना 'राम्बा हो', पहली बार पॉप कल्चर की यादों का हिस्सा बना है. इसको अचानक नई जिंदगी मिल गई. ये सब रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की वजह से हुआ, जिसमें गाने का नया अंदाज में इस्तेमाल किया गया. जैसे ही नॉस्टैल्जिया की लहर दौड़ी, कल्पना ने इस गाने पर डांस करते हुए अपना वीडियो शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

कल्पना ने यंग फैंस को कहा शुक्रिया

इंडिया टुडे/आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक्ट्रेस कल्पना अय्यर ने इतना प्यार मिलने पर खुशी और आभार जताया. उन्होंने युवा पीढ़ी को अपनी वीडियो को हिट कराने के लिए शुक्रिया भी कहा. कुछ हद तक हैरान होते और मुस्कुराते हुए कल्पना अय्यर ने कहा कि यह वीडियो अनप्लांड था. इसके लिए उन्होंने कोई रिहर्सल नहीं की थी, न कोई कोरियोग्राफी, और न ही कंटेंट बनाने की कोई उम्मीद. एक्ट्रेस ने बताया, 'मैं अपने दोस्त के बेटे की शादी में थी, जो मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है. डांस पूरी तरह से इम्प्रोम्प्टू था, और मैंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. और कुछ ही घंटों में यह पूरे इंटरनेट पर छा गया. मैं बहुत हैरान हूं और इतना प्यार मिलने के लिए बहुत आभारी हूं. मैं पूरी तरह से अभिभूत हूं.'

एक्ट्रेस दुबई वापस घर जा रही थीं, जहां वे बसी हुई हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सालों बाद उनका पहला इंटरव्यू था. उन्होंने कहा, 'और एक ऐसे गाने के लिए जो मैंने 40 साल से ज्यादा वक्त पहले किया था, यह और भी खास बना देता है.'

ट्रेंडिंग मोमेंट को याद करते हुए कल्पना ने कहा कि उनके दोस्त ने उन्हें डांस में शामिल होने के लिए कहा था. और जैसे ही गाना बजाया गया, वे बहाव के साथ चली गईं. उन्होंने कहा, 'मैं स्टेज की तरफ चलने लगी, और डांस बस हो गया. कुछ भी तैयार नहीं था. सहज रूप से, आप देख सकते हैं कि मैं साड़ी पहने हुए हूं. यह शादी थी, इसलिए मैं परिवार के साथ मजा करने आई थी. और जब उन्होंने रिक्वेस्ट की… मैं मना कैसे कर सकती थी? मैंने इसे प्यार से किया, और देखिए यह कहां पहुंच गया.'

आदित्य धर की आभारी हैं कल्पना अय्यर

कल्पना का वायरल वीडियो अब गाने को ऑनलाइन एक नए स्तर पर ले आया है, उन्होंने खुलासा किया कि 'धुरंधर' के बाद से ही उन्हें 'राम्बा हो' के फिर से ट्रेंड करने की खबरें मिल रही थीं. उन्होंने बताया कि फिलहाल उन्होंने खुद फिल्म नहीं देखी है. एक्ट्रेस ने कहा, 'बहुत से लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया. असल में, मेरे कई दोस्तों ने धुरंधर देखी और तुरंत मुझे वे लिंक भेजे. वे कह रहे थे, 'तुम्हारा गाना बज रहा है, और हम तुम्हें याद कर रहे हैं,' और मैं... भावुक हो गई और बहुत आभारी.'

एक्ट्रेस के लिए यह रिवाइवल सिर्फ एक गाने का फिल्म में बजना नहीं है. यह याद किए जाने, सेलिब्रेट होने और उन लोगों द्वारा फिर से खोजे जाने की भावना भी है जो तब पैदा भी नहीं हुए थे जब यह नंबर पहली बार क्रेज बन गया था. उन्होंने उत्साहित लहजे में कहा, 'मैं श्री आदित्य धर की आभारी हूं… मैं कैसे नहीं हो सकती? इतना लंबा समय हो गया है. और अगर एक फिल्म ने इसे ऐसे तरीके से रिवाइव किया है कि युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी, गाना गुनगुना रही है… तो मेरे लिए यह ऐसा है... थैंक यू, गॉड. कौन सोच सकता था कि 70 साल की उम्र में, मेरे गाने का फिल्म में (फिर वायरल होना)? यह शानदार है.'

सालों बाद इंडस्ट्री में वापस की है इच्छा?

उन्होंने कहा कि लोग दयालु होकर उनके वीडियो शेयर कर रहे हैं और प्यार भेज रहे हैं. और वायरल खुशी के पीछे एक इच्छा भी है कि वे फिर से फिल्मों में वापस आएं. एक्ट्रेस ने कहा, 'भगवान करे कि यह मेरे लिए काम करे क्योंकि मैंने अपनी इंडस्ट्री को बहुत मिस किया है. मैंने स्टूडियो की खुशबू को मिस किया है. मैंने बहुत कुछ मिस किया है, अपनी इंडस्ट्री को. उम्मीद है कि यह एक अच्छी शुरुआत बने.'

अपने वायरल डांस की तरह ही, कल्पना अय्यर मानती हैं कि उनकी जिंदगी और करियर संयोगों के माध्यम से ही आगे बढ़ा है. बीते दिनों उन्होंने कहा था, 'मेरी जिंदगी में जो भी हुआ, उसमें से ज्यादातर संयोग था. लगभग ऐसा जैसे पहले से प्लान किया हुआ हो. चीजें बस होती चली गईं. मुझे पता भी नहीं था कि मैं डांस कर सकती हूं.'

बचपन को याद करते हुए उन्होंने शेयर किया, 'हम स्कूल की फीस भी नहीं दे पाते थे, तो डांस टीचर कैसे अफोर्ड कर सकते थे? मैं चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी. मुझे किसी चीज में जबरदस्ती नहीं डाला गया. मैंने काम करना चुना, क्योंकि मैं परिवार की मदद करना चाहती थी और चीजों को बदलना चाहती थी.'

हालांकि आज 'राम्बा हो' उनका सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड गाना है, लेकिन कल्पना को 'जब छाए तेरा जादू' और 'हरि ओम हरि' जैसे चार्ट-टॉपर्स गानों से भी जबरदस्त सफलता मिली थी. दिलचस्प बात यह है कि 'जब छाए तेरा जादू' उनके पास देव आनंद की स्पेशल रिक्वेस्ट से पहुंचा था. उन्होंने याद किया, 'उस समय मुझे इन लोगों के बारे में पता भी नहीं था. सब कुछ इतनी अचानक हुआ, और एक महीने के अंदर मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई.'

काम का इंतजार कर रहीं कल्पना

इसी पॉडकास्ट पर बोलते हुए कल्पना ने कहा, 'जब लोग किसी खास तरह के रोल के लिए कास्टिंग करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि वे कभी-कभी मेरा भी विचार करें. मैं काम के लिए ओपन हूं. मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे काम नहीं चाहिए. मैंने हमेशा बस इतना मांगा है कि रोल मेरी उम्र के हिसाब से हों. इस उम्र में मुझे लगता है कि मैं शॉर्ट्स पहनकर सही नहीं लगूंगी. यह जबरदस्ती और यहां तक कि हास्यास्पद लगेगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे कोई बड़ा रोल नहीं चाहिए. एक मिनट का भी पार्ट, अगर वह मेरी उम्र को सूट करे, तो मैं मना क्यों करूंगी? फिर भी, बिना कभी मुझसे संपर्क किए, लोग अपनी धारणाएं बना लेते हैं और मान लेते हैं कि मुझे काम नहीं करना. मेरा सवाल है कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? मैंने कभी ऐसा नहीं कहा. फिल्म हम साथ साथ हैं के बाद जो भी काम मेरे पास आया, वह ज्यादातर समझौते जैसा लगता था. कई मायनों में यह जिंदगी का फुल सर्कल लगता था. मनोकामना एक राजश्री फिल्म थी, और हम साथ साथ हैं भी राजश्री फिल्म थी. मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि बाद वाली मेरी इंडस्ट्री से चुपचाप विदाई होगी. उसके बाद से मैं इंतजार कर रही हूं. एक नए रोल का, एक फोन कॉल का.'

