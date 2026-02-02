अरिजीत की आवाज में रिलीज हुआ 'ओ रोमियो' का गाना, फैन्स को चढ़ा इश्क का फीवर, ब्रेक से पहले किया था रिकॉर्ड

फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज की अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' दर्शकों के बीच एक तगड़ा बज बनाने में कामयाब हो रही है. फिल्म के मार्केटिंग मटेरियल इतने जोरदार निकलकर सामने आ रहे हैं कि उससे सभी की एक्साइटमेंट बढ़ रही है. जो काम इसके ट्रेलर ने किया, वही अब फिल्म के गाने भी कर रहे हैं. 'ओ रोमियो' का एक नया गाना आया है, जिसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज में गाया है.

और पढ़ें

फैंस को पसंद आया 'ओ रोमियो' फिल्म का नया गाना?

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की 'ओ रोमियो' से 'इश्क का फीवर' गाना रिलीज किया गया है. गाने में शाहिद और तृप्ति की रोमांटिक केमिस्ट्री को दर्शाया गया है. फिल्म के अंदर दोनों के बीच बढ़ रही नजदीकियों को इस गाने ने बखूबी प्रेजेंट किया है. इसके लिरिक्स लेजेंडरी राइटर गुलजार ने लिखे हैं. वहीं विशाल भारद्वाज ने इसमें अपना म्यूजिक दिया है.

यहां सुने 'इश्क का फीवर' गाना:

गाने की धुन सीधा आपके दिल पर असर करती है. गुलजार द्वारा लिखे गए गाने के बोल आपको सुकून का एहसास दिलाते हैं. वहीं अरिजीत की आवाज हर बार की तरह अपना जादू बिखेरती है. गाने में शाहिद और तृप्ति की लव केमिस्ट्री भी जोरदार दिखाई गई है. ये गाना फैंस को कई कारणों से बेहद पसंद आया है.

Advertisement

इन कारणों से फैंस को पसंद आया 'इश्क का फीवर' गाना

पहला कारण तो अरिजीत सिंह ही हैं, क्योंकि उनके ब्रेक की घोषणा के बाद ये उनका पहला गाना है जो फैंस के बीच रिलीज किया गया है. गाने के कमेंट सेक्शन में फैंस सिर्फ अरिजीत का ही नाम लिख रहे हैं. वो सिंगर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो सिंगिंग की दुनिया में वापस आ जाएं और अपना फैसला बदल लें.

दूसरा कारण गुलजार और विशाल भारद्वाज की दमदार जोड़ी है, जो इससे पहले भी कई शानदार गाने बना चुके हैं. फिल्म 'हैदर' के लगभग सभी गाने इस जोड़ी ने साथ मिलकर बनाए, जिसे आज भी ऑडियंस याद रखती है. वहीं अब 'ओ रोमियो' के भी गाने गुलजार ने लिखे हैं, जो ऑडियंस के बीच पहले से ही ट्रेंड कर रहे हैं.

बात करें फिल्म ओ रोमियो की, तो इसमें नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी और हुसैन दलाल जैसे एक्टर्स शामिल हैं. ये फिल्म 13 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----