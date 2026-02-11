scorecardresearch
 
बेटी को भारतीय संस्कृति सिखा रहीं प्रियंका चोपड़ा, क्या निक जोनस को है परेशानी, जवाब सुन होगी हैरानी

प्रियंका चोपड़ा संग शादी के बाद निक जोनस भारतीय संस्कृति के रंग में रंग चुके हैं. उन्होंने बताया कि वो हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं और बेटी मालती को भी भारतीय संस्कृति सिखा रहे हैं.

भारतीय संस्कृति के बारे में बोले निक जोनस (Photo: Instagram @priyankachopra)
ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा भले ही निक जोनस संग शादी रचाकर विदेश में बस गई हैं, मगर वो भारतीय संस्कृति नहीं भूलीं. विदेश में रहकर भी वो हर त्योहार को परिवार संग मिलकर धूमधाम से मनाती हैं. प्रियंका नन्ही बेटी मालती को भी भारतीय संस्कृति से जोड़कर रखती हैं. अब एक्ट्रेस के पति निक जोनस ने बताया कि प्रियंका से उनकी शादी ने उन्हें संस्कृति, परंपराओं और आस्था की एक ऐसी दुनिया से मिलवाया है, जो अब उन्हें अपने घर जैसी लगती है. 

भारतीय संस्कृति के बारे में बोले निक

निक जोनस का कहना है कि प्रियंका संग शादी के बाद वो भारतीय संस्कृति में रच-बस गए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि भारत और हिंदू धर्म उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं. निक ने बताया कि वो अपनी बेटी की परवरिश एक ऐसे घर में कर रहे हैं, जहां कई धर्मों का मेल है और जहां सांस्कृतिक वैल्यूज को काफी महत्व दिया जाता है. 

Zach Sang Show में बातचीत के दौरान, निक ने बताया कि वो हमेशा से एक बड़ा परिवार चाहते थे. उन्हें पार्टनर भी ऐसी चाहिए थी, जिसकी सोच और वैल्यूज उनके जैसी हो और प्रियंका बिल्कुल वैसी ही हैं. 

निक ने आगे कहा- जब मैं पहली बार भारत गया था. मुझे उनके (प्रियंका के) परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने और उनकी संस्कृति को करीब से जानने और समझने का मौका मिला था. वो टाइम काफी मैजिकल था. अब मेरे कुछ फेवरेट ट्रेडिशन्स और त्योहार इंडियन हैं. मेरी जिंदगी की कुछ सबसे खूबसूरत यादें या तो भारत से जुड़ी हैं या भारत के आसपास की हैं. यह वाकई में शानदार है. 

बेटी को दे रहे ऐसी परवरिश

निक आगे बोले- मैंने हिंदू धर्म के बारे में भी बहुत कुछ सीखा है, जो वाकई में अद्भुत है. 'कर्म' का सिद्धांत मतलब दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा आप खुद के लिए चाहते हो और अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है. हम अपनी बेटी की परवरिश भी इसी तरह कर रहे हैं. उसे हिंदू संस्कार दे रहे हैं, और उसके सही मायने समझा रहे हैं. मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानता हूं कि मेरा परिवार मल्टी-कल्चरल और मल्टी रिलीजियस है. 

बता दें कि निक जोनस पत्नी प्रियंका संग मिलकर सभी भारतीय त्योहारों को मनाते हैं. वो भारतीय संस्कृति में रंग चुके हैं. फैंस को उनका ये अंदाज काफी पसंद आता है. अब निक के इन संस्कारों ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है. 

