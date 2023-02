'नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं उठा रहे बच्चों का खर्च, मां कर रही बहू पर अत्याचार', वकील का दावा

पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी वकील रिजवान सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था. जहां वकील नवाज के घर के बाहर खड़े थे और बॉडीगार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे. आखिर क्या है वो वीडियो और क्या है मामला, वकील ने इसी सिलसिले पर हमसे बातचीत की है.

प्रॉपर्टी नहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया के बीच असल झगड़े की वजह

आलिया के वकील रिजवान सिद्दीकी के अनुसार, मेरी क्लाइंट आलिया सिद्दीकी 22 जनवरी को नवाज से मिलने उनके वर्सोवा स्थित घर पर गई थीं. उन्हें कुछ फैमिली इश्यूज पर डिसकशन करना था. वकील ने बताया, जिस तरह मीडिया में प्रॉपर्टी को लेकर खबरें आ रही हैं, वो मामला ही नहीं है. दोनों के बीच असल में इश्यू है उनकी बेटी (जोहरा) को लेकर. चूंकि बच्ची का मामला है, तो मैं उस इश्यू के बारे में पब्लिकली बात नहीं करना चाहूंगा.

आगे वकील ने बताया, आलिया जब नवाज के घर पहुंची, तो वो घर पर नहीं थे. वो अपनी पत्नी से मिल भी नहीं रहे थे. यहां तक की उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया. अभी आलिया अपने पति के घर पर रुकी हुई हैं. वो इंतजार कर रही हैं कि जब भी नवाज शूटिंग से वापस लौटकर आएंगे, तो उनसे बात करेंगी.

दुबई से मुंबई क्यों आईं आलिया?

आलिया लगभग दो साल से अपने बच्चों के साथ दुबई में रह रही हैं. वहीं बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है. आलिया का दुबई में रहने का फैसला भी नवाज का ही है. जब बेटी की वजह से वो मुंबई आई हैं, तो नवाज की मां ने आलिया पर ट्रेसपास का केस फाइल कर दिया. हैरानी की बात यह है कि कुछ घंटों में यह केस हो गया और 41ए नोटिस भी जारी हो गया. अब पुलिस उन्हें घर से निकालने की पुरजोर कोशिश कर रही है. किसी भी कानून में हसबैंड अपनी बीवी पर ट्रेसपास का केस नहीं बना सकता है. अगर 41ए का कोई नोटिस आता है, तो एक प्रोसेस के तहत इस पर अमल किया जाता है. मजिस्ट्रेट के पास उन्हें 157 और 158 के तहत सर्व करना होता है. वगैर इस प्रोसिजर को फॉलो करने के कुुछ घंटों में ही पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया और आलिया को प्री-अरेस्ट नोटिस भेज दिया. इतना ही नहीं अरेस्ट करने की धमकी भी दी.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां ने बहू पर लगाए गंभीर आरोप

पुलिसवाले रात को 2 बजे से घर पर मौजूद थे. इसी बीच आलिया की सास बार-बार उनसे कह रही हैं कि तुम नवाज की बीवी ही नहीं हो, तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है, तुम्हारा तो डिवॉर्स हो गया है और दूसरा बच्चा नाजायज है. इस तरह किसी औरत पर उसके नाजायज संबध का आरोप लगाने पर 509 इंसल्ट टू मॉडेस्टी का केस बनता है. हैरानी की बात तो यह है कि यह सब पुलिस के सामने हो रहा था. पुलिस ने आलिया का केस नहीं लिया और सास का केस ले लिया है. आलिया ने वहां से मुझे कॉल किया था. मैं रातोरात 509 और डोमेस्टिक वायलेंस का केस अंधेरी कोर्ट में फाइल कर चुका हूं. 7 तारीख को अंधेरी में उनकी पेशी है. इसके अलावा 490 अंडर क्रूएलिटी का केस भी दर्ज है. कोर्ट का नोटिस इश्यू हो चुका है. नवाज की मम्मी इस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हैं. इस सूरतेहाल में जब मैं आलिया के सिग्नेचर लेने नवाज के घर पहुंचा, तो वहां मुझे बॉडीगार्ड अंदर जाने नहीं दे रहा है.

No police officer came forward to protect my clients' rights. Instead, security guards of @Nawazuddin_S had the audacity to try to restrain my client from signing Court papers for Domestic Violence & for quashing of FIR



This "jungle raj" will stop.



I HAVE FULL FAITH IN COURTS https://t.co/SvAb8SanT0 pic.twitter.com/VUpngdNzkG