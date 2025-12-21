scorecardresearch
 
पैसों में समझौता नहीं करतीं मुमताज, धर्मेंद्र संग दिखने को लिए थे 20 लाख, बोलीं- तमाशा देखो...

मुमताज इकलौतीं बार टीवी पर दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र के साथ ही नजर आई थीं. इसके बाद से उन्होंने कोई अपीयरेंस नहीं दिया. इसकी वजह एक्ट्रेस ने पैसों को बताया. वो बोलीं कि लोग चाहते हैं मैं कम पैसों में मान जाऊं. ऐसा नहीं हो सकता.

फिर क्यों टीवी पर नहीं दिखीं मुमताज? (Photo: Screengrab)

दिग्गज अभिनेत्री मुमताज ने हाल ही में अपने करियर के एक खास पल को याद किया, जब वो साल 2023 में इंडियन आइडल सीजन 13 में धर्मेंद्र के साथ नजर आई थीं. ये एपिसोड इसलिए ऐतिहासिक था क्योंकि करीब 50 साल बाद ये आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन जोड़ी पहली बार टीवी पर साथ दिखाई दी. फैंस ने इस पल को खूब सराहा, लेकिन मुमताज का कहना है कि टीवी पर आने के लिए उन्हें मोटी रकम मिली थी. 

धर्मेंद्र के साथ नजर आई थीं मुमताज

विक्की लालवानी से बातचीत में मुमताज ने बताया कि वो आमतौर पर टीवी से दूरी क्यों बनाए रखती हैं. उन्होंने कहा- आज भी मुझे टीवी से कॉल आते हैं. जब मैं पहली बार धरम जी (दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र) के साथ टीवी पर गई और स्टेज पर उनके साथ डांस किया, वही एकलौती बार था जब मैं टीवी पर गई.

मुमताज ने खुलासा किया कि इंडियन आइडल के बाद उन्हें 100 से ज्यादा बार टीवी पर आने के ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने ज्यादातर ठुकरा दिए. वजह साफ थी- पेमेंट. वो बोलीं- मैं उन्हें अपनी फीस बता देती हूं. लेकिन प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि हम बहुत कम पैसों में आ जाएं.

मुमताज ने बेबाकी से बताया कि उन्होंने इंडियन आइडल के लिए करीब 18–20 लाख चार्ज किए थे. एक्ट्रेस कहती हैं- लोग 3–4 लाख में कर लेते हैं. मैंने कहा, उनकी मर्जी. कोई फ्री में भी कर ले. लेकिन मेरी यही कीमत है. 20–25 हजार तक एडजस्ट कर सकती हूं, उससे ज्यादा नहीं. पैसा फेंको, तमाशा देखो.

समझौते करने को तैयार नहीं मुमताज

मुमताज ने बताया कि पैसों को लेकर उनका स्टैंड नया नहीं है. अपने करियर के सुनहरे दौर में भी वो अपनी वैल्यू को लेकर क्लियर थीं. उन्होंने याद किया कि उन्होंने ‘सीता और गीता’ फिल्म को फीस की वजह से मना कर दिया था. वो बोलीं- रमेश सिप्पी साहब को लगा कि मैं 2 लाख में कर लूंगी, क्योंकि वो बड़े प्रोड्यूसर थे. बड़े प्रोड्यूसर्स को ईगो इश्यू होते हैं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें बाद में हिट हुई उस फिल्म को ठुकराने का अफसोस है, तो मुमताज ने साफ कहा- मेरी हिट फिल्मों की लिस्ट बना लीजिए, मैंने ज्यादा हिट दी हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई एक बार अपनी कीमत कम कर देता है, तो इंडस्ट्री आपको हल्के में लेने लगती है.

मुमताज और धर्मेंद्र ने लोफर और झील के उस पार जैसी फिल्मों में यादगार केमिस्ट्री दी. टीवी पर उनकी मौजूदगी भले ही कम हो, लेकिन मुमताज आज भी अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों के लिए जानी जाती हैं, जिसे वो अपनी असली पहचान बताती हैं.

---- समाप्त ----
