बड़े पर्दे पर भौकाल मचाएंगे कालीन भैया, मिर्जापुर: द मूवी की रिलीज डेट का ऐलान, फैंस एक्साइटेड

तैयार हो जाइए... क्योंकि कालीन भैया का भौकाल अब सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाला है. सबसे पंसदीदा सीरीज में शुमार मिर्जापुर के मेकर्स ने बड़ा सरप्राइज प्लान किया है. जिसका खुलासा होते ही फैंस की एक्साइटमेंट पीक पर है. भारत की सबसे आइकॉनिक OTT फ्रैंचाइजी अब बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है.

मिर्जापुर पर आएगी सिनेमाघरों में

अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सल एंटरटेनमेंट फैन-फेवरेट फ्रैंचाइजी 'मिर्जापुर' को पहली बार सिनेमाघरों में ला रहे हैं. ये फिल्म मिर्जापुर यूनिवर्स की एक अनसुनी कहानी दिखाएगी. एक्सल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है, जबकि कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी को-प्रोड्यूसर हैं. फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है.

मेकर्स ने मिर्जापुर: द मूवी की थिएट्रिकल रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है, जो 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म दर्शकों को उसी रॉ और दमदार दुनिया में ले जाएगी, लेकिन इस बार पहले से कहीं ज्यादा बड़े स्केल पर. पंकज त्रिपाठी के कालीन भैया, अली फजल के गुड्डू पंडित के साथ-साथ दिव्येंदु के मुन्ना भैया की भी बहुप्रतीक्षित वापसी हो रही है. पहली बार मिर्जापुर की कल्ट कहानी सिनेमाघरों में उतरेगी और इस तरह से अपने फैंस को एक जबरदस्त बिग-स्क्रीन अनुभव देने वाली है.

फिल्म में इसके अलावा जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, सुशांत सिंह, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, कुलभूषण खरबंदा और सोनल चौहान जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. जबसे इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई है फैंस खुश हैं. ओटीटी सीरीज के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं. फैंस ने हर सीजन को प्यार दिया है. कालीन भैया के रोल में पंकज त्रिपाठी हर बार दमदार लगे हैं. अली फजल का रोल गुड्डू भैया फैंस का फेवरेट है.

मिर्जापुर के चौथे सीजन को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. इसके लेट रिलीज को लेकर पहले फैंस परेशान थे, लेकिन अब फिल्म अनाउंस होने के बाद उनकी शिकायत दूर हो गई है. तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए?





