प्रिया मलिक को बधाई देने में मिलिंद सोमन ने की भूल, ट्रोल होने पर ट्वीट डिलीट करने से इनकार

एक तरफ टोक्यो ओलंप‍िक 2020 में मीराबाई चानू के जीत का जश्न चल रहा था, वहीं दूसरी ओर रेसलर प्र‍िया मल‍िक ने भी कुश्ती चैपियनश‍िप में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीयों की खुशी को दुगना कर दिया. लेक‍िन लोगों ने एक भूल कर दी. लोग प्र‍िया मल‍िक को टोक्यो ओलंप‍िक में स्वर्ण पदक जीतने की बधाई देने लगे थे. इस लिस्ट में एक्टर-मॉडल और स्पोर्ट्स आइकन मिलिंद सोमन भी शामिल थे. उन्होंने प्र‍िया को ओलंप‍िक में जीत की बधाई दे दी. बाद में जब लोगों ने उन्हें टोका तो मिलिंद को अपनी भूल का एहसास तो हुआ पर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट करने से मना कर दिया.

मिलिंद ने प्र‍िया मल‍िक को बधाई देते हुए लिखा 'थैंक्यू प्र‍िया मल‍िक #gold #TokyoOlympics #wrestling...Mt Olympus में आपका स्वागत है.' उनके इस ट्वीट के आने के बाद लोगों ने उन्हें बताया कि प्र‍िया मल‍िक ने ओलंप‍िक्स में नहीं बल्क‍ि बुडापेस्ट में आयोज‍ित कैडेट वर्ल्ड चैंप‍ियनश‍िप में भारत को जीत दिलवाई है. एक यूजर ने लिखा 'प्लीज गूगल कर लें और ढूंढें कि उन्होंने किस स्पोर्ट इवेंट में जीत दर्ज की है...किसी को बधाई ट्वीट देना इतना जरूरी नहीं है जब उसके बारे में पता नहीं है.' इसपर मिलिंद ने यूजर को जवाब दिया 'हां मुझे चेक कर लेना चाह‍िए था.'

Thank you Priya Malik! #gold #TokoyoOlympics #wrestling welcome to Mt Olympus 👏👏👏👏🙂