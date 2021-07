टिस्का चोपड़ा ने मीराबाई चानू की जगह लगाई किसी और की फोटो, बुरी तरह हो गईं ट्रोल

टोक्यो ओलंप‍िक 2020 में भारत के लिए भारतीय वेटलिफ्टर ने पहला पदक जीतकर भारतीयों को प्रफुल्ल‍ित कर दिया. उनकी इस जीत पर बॉलीवुड स्टार्स भी गदगद हो गए. रणदीप हुड्डा से लेकर तापसी पन्नू तक कई सेलेब्स ने मीराबाई चानू की उपलब्ध‍ि पर उन्हें सोशल मीड‍िया के जर‍िए बधाई दी. एक्ट्रेस ट‍िस्का चोपड़ा ने भी मीराबाई की फोटो शेयर कर उन्हें जीत की बधाई देनी चाही, लेक‍िन एक्ट्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी.

मीराबाई की जगह इस वेटल‍िफ्टर की फोटो लगाई

दरअसल, ट‍िस्का चोपड़ा ने मीराबाई चानू की जगह इंडोनेश‍िया की वेटल‍िफ्टर Aisah Cantika की फोटो शेयर कर लिख दिया 'तुमने हमें गौरवांव‍ित किया है'. हालांकि ट‍िस्का ने नाम मीराबाई चानू का ही लिखा पर उनकी ये गलती लोगों की नजरों से बच नहीं पाई. ट‍िस्का के इस ट्वीट पर कई लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया.

यूजर्स ने किया ये कमेंट

एक यूजर ने लिखा 'कोई बात नहीं सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा 'सही से माफी मांगें, सिर्फ फॉर्मेल‍िटी मत निभाइए'. एक ने लिखा 'ये बॉलीवुड वाले मीड‍िया में आने के लिए कुछ भी पोस्ट कर देते हैं. अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाएं'. एक यूजर ने लिखा 'बहुत दुख की बात है कि आपने पहचाना भी नहीं कि किसने दिल जीता है.' एक ने ट‍िस्का की इस गलती को 'शर्मनाक' तक कह दिया.

This is exactly how 99% of us Indians are. We have no clue who are athletes are, how they look, how they have reached where they have reached, how their journey has been. But here we are, following a trend to post an appreciation only after they have achieved success.