World Cadet Championship: प्रिया मलिक ने जीता गोल्ड मेडल, करीना-सारा संग सेलेब्स ने दी बधाई

भारतीय रेसलर प्रिया मलिक ने वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में भारत को बड़ी जीत दिलवाई है. हंगरी के बुडापेस्ट में हो रही इस चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है. रविवार को प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम केटेगरी में बेलरस की रेसलर Kseniya Patapovich को 5-0 से मात दी.

करीना संग सेलेब्स ने दी प्रिया को बधाई

प्रिया मलिक की यह जीत देशभर का गौरव बढ़ाने वाली हैं. देशभर के लोग सोशल मीडिया पर प्रिया मलिक की सराहना कर रहे हैं. ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स भी पीछे नहीं हैं. सेलेब्स जैसे करीना कपूर खान से लेकर सारा अली खान, अभिषेक बच्चन और अन्य ने प्रिया मलिक को बधाई देते हुए उनकी तारीफ की है. देखें सेलेब्स के ट्वीट और इंस्टा पोस्ट:

Tokyo Olympics 2020: मीराबाई चानू के फेवरेट स्टार हैं सलमान, एक्टर ने उन्हें कहा 'असली दबंग'

Another champion making us all proud 🇮🇳

Heartiest congratulations to #PriyaMalik on winning the Gold medal in the World Cadet Wrestling Championship! pic.twitter.com/QV0G1yCYgc — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 25, 2021

Winning streak continues for India! Another champion making us proud. Congratulations to #priyamalik for securing a gold in Wrestling World Cadet Championship! pic.twitter.com/XRktmX2beP — Ranveer Brar (@ranveerbrar) July 25, 2021

Another day, another win.

Congratulations, #Priya_Malik. We are proud of you.💪❤🇮🇳 pic.twitter.com/9gaPvE60v3 — Sunny Deol (@iamsunnydeol) July 25, 2021

Thank you @mirabai_chanu and now #Priya_Malik for the precious gift of hope and happiness in these dire times. More power to our women ✊🏽 — सुशांत सिंह sushant singh ‏سشانت سنگھ (@sushant_says) July 25, 2021

Heartiest congratulations to our Wrestler, #PriyaMalik for winning gold in the 73 kg category of the World Cadet Wrestling. Championship. Proud moment for all of us 🇮🇳#wrestling #Priya_Malik pic.twitter.com/WszWp9I1AX — Gajendra Chauhan (@Gajjusay) July 25, 2021

मीराबाई ने जीता था सिल्वर मेडल

बता दें कि प्रिया मलिक के अलावा वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भी भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है. टोक्यो में चल रहे ओलंपिक 2020 में शनिवार को मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम केटेगरी में सिल्वर मेडल जीता. ऐसे में वह शनिवार के दिन की सुपरस्टार रहीं, जिन्हें देश के लोगों और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों की सराहना मिली.