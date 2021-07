'टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीता पहला गोल्ड', प्रिया मलिक को बधाई देने में लोगों ने की बड़ी गलती

टोक्यो ओलंपिक-2020 में भारत ने अच्छी शुरुआत की है. उसके खाते में पहले दिन ही मेडल आ गया. वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने शनिवार को 49 किग्रा के वर्ग में सिल्वर मेडल जीता. जीत के बाद चानू सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगीं. उनके साथ भारत की महिला रेसलर प्रिया मलिक की भी चर्चा होने लगी और वह सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग टॉपिक बन गईं. लोग प्रिया मलिक को बधाई देने लगे.

यूजर्स प्रिया मलिक को बधाई देते हुए एक बड़ी गलती कर बैठे. लोगों ने प्रिया मलिक की एक तस्वीर साझा की और उन्हें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने की बधाई दी. बता दें कि प्रिया मलिक ने टोक्यो ओलंपिक में नहीं, बल्कि हंगरी के बूडापेस्ट में हुए विश्व कैडेट कुश्ती चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता. प्रिया मलिक ने यह कारनामा 73 किलो भार वर्ग में किया.

ट्विटर पर रविवार सुबह से #प्रिया_मलिक ट्रेंड कर रहा है. अधिकांश लोग बिना पूरी जानकारी के प्रिया मलिक को बधाइयां दे रहे हैं. वहीं कुछ ने इस गलती को पकड़ लिया कि जो फोटो ट्रेंड हो रही है, वो टोक्यो ओलंपिक की नहीं है.

HEARTIEST CONGRATULATIONS to Priya Malik for WINNING the 1st Gold Medal for INDIA IN WRESTLING AT D TOKYO OLYMPICS. WELL DONE. U HAVE DONE ALL OF US INDIANS PROUD. — Surinder Khanna (@SurinderKhanna3) July 25, 2021

Hearty Congratulations #Priyamalik. Pic of the Day. pic.twitter.com/HbK10OYaug — Amar Prasad Reddy (@amarprasadreddy) July 25, 2021

We congratulate #priyamalik on her big achievement and we wish her good luck for her future games. pic.twitter.com/hH6H1Yq1N9 — Anil Chaudhary (@Ch_AnilKumarINC) July 25, 2021

First Gold medal 🥇 for India 🇮🇳 . Proud moment for all of Us .



The Wrestling Champion .



🔸 Congratulations #priyamalik pic.twitter.com/pECRufsMu0 — NOMAN.SHAIKH (@noman4IYC) July 25, 2021

#priyamalik Dil se khushi moment♥️♥️🇮🇳🇮🇳🇮🇳..I wish I would make my nation proud just like them in future. pic.twitter.com/hW3sBh4cmc — Christopher Noyan (@Aly_yaqoob) July 24, 2021

So proud of you Priya Malik ❣️

For winning first Gold Medal for our Nation#Cheer4India pic.twitter.com/mlvagwYEc6 — Pranav Kumar (@pinkupranav) July 24, 2021

First Gold Medal For Team India By PRIYA MALIK In Sport Wrestling On Tokyo Olympics 2020#GoldMedalist pic.twitter.com/UOzSHg14vC — RAVI RAJ (@RAVIRAJ1856) July 25, 2021

Here we go again..

The women power💪🏻🔥

First gold medal of tokyo olympic 2020#priyamalik pic.twitter.com/yv88pbOzoE — Piyush Kumar (@PiyushK9641) July 25, 2021

India's daughter Wrestler Priya Malik created history, won gold in World Cadet Wrestling Championships🔥🇮🇳



Bharat Mata Be Like: "'Maari chhoriya chhoro se kam hai ke" pic.twitter.com/QrdSPDrEoJ — ADV. ASHUTOSH J. DUBEY🇮🇳 (@AdvAshutoshDube) July 25, 2021

कुछ यूजर्स ने इस बहाने आमिर खान की फिल्म दंगल का वह डायलॉग लिख दिया, जिसमें कहा जाता है कि गोल्ड तो गोल्ड होता है. कुछ यूजर्स ने प्रिया मलिक की तारीफ करते में दंगल का वह डायलॉग भी लिखा, जिसमें आमिर खान करते हैं कि मेरी छोरियां क्या छोरो से कम है.