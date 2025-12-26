'शाहरुख खान भगवान हैं', हॉलीवुड एक्टर ने सुपरस्टार की तारीफ में कही ये बात

शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी देश-विदेश हर जगह काफी ज्यादा है. वो जहां जाते हैं, वहां लोग उन्हें देखने के लिए दीवाने रहते हैं. शाहरुख ने ना सिर्फ बॉलीवुड, बल्कि हॉलीवुड में भी अच्छा नाम कमाया है. इसकी एक झलक भी हाल ही में देखने मिली, जब हॉलीवुड एक्टर कुमैल नानजियानी ने सुपरस्टार की तारीफ करते हुए कुछ हैरान करने वाली बातें कहीं.

शाहरुख खान की तारीफ में क्या बोला हॉलीवुड एक्टर?

कुमैल नानजियानी, जिन्हें मार्वेल की फिल्म 'इटर्नल्स' में देखा गया है, उन्होंने शाहरुख खान को एक मूवी स्टार नहीं बल्कि भगवान कहा है. हसन मिनहाज के यूट्यूब चैनल पर कुमैल से जब पूछा गया कि टॉम क्रूज और शाहरुख खान में से उन्हें कौन बेहतर मूवी स्टार लगता है? तो इसपर एक्टर ने कहा, 'शाहरुख खान भगवान हैं, वो कोई मूवी स्टार नहीं हैं.'

कुमैल ने आगे शाहरुख की तारीफ में कहा, 'मुझे कहना होगा कि मैंने शाहरुख खान के कई इंटरव्यू देखे हैं. टॉम क्रूज अपने फिल्म स्टार वाले अंदाज में सामने आते हैं, वहीं शाहरुख खान कहते हैं कि अरे! मैं कुछ भी नहीं हूं. जाहिर है, उन्हें पता है कि ये सच नहीं है, लेकिन उन्हें अपने फिल्म स्टार होने पर इतना भरोसा है कि वो इसे जानबूझकर कम करके आंकते हैं.'

'शाहरुख एक ऐसे एक्टर भी हैं, जो कई तरह के रोल्स अच्छे से निभा सकते हैं. वो पहले लीड आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक खौफनाक विलेन का रोल निभाया, जैसे फिल्म डर, बाजीगर. मुझे लगता है कि वो उन फिल्मों में बहुत खतरनाक विलेन थे, जो सचमुच काफी दिलचस्प भी है.' कुमैल और हसन ने आगे बॉलीवुड इंडस्ट्री और इंडियन सिनेमा पर भी बात की. उन्होंने कहा कि अमेरिका में फिल्मों का महत्व इंडियन सिनेमा से बिल्कुल अलग है. वहां फिल्मों का मकसद एंटरटेनमेंट है. वहां की फिल्में कल्चर को दर्शाती है.

बता दें कि कुमैन नानजियानी, दरअसल पाकिस्तानी भी हैं, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था. लेकिन फिर वो अपने परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए. जहां उन्होंने एक्टिंग और कॉमेडी में अपना हाथ आजमाया. कुमैल ने कई सारी हॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है. वो लगभग 15 सालों से एक्टिंग कर रहे हैं. इसके साथ-साथ वो एक सक्सेसफुल स्टैंडअप कॉमेडियन भी हैं.

---- समाप्त ----