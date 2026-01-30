scorecardresearch
 
सस्ते टिकट, दमदार एडवांस बुकिंग... 'मर्दानी 3' से रानी मुखर्जी को मिलेगी करियर की टॉप सोलो ओपनिंग!

दमदार एडवांस बुकिंग, सस्ते टिकट और लिमिटेड शोज़ की स्ट्रैटेजी के साथ ‘मर्दानी 3’ पहले दिन दमदार शुरुआत की तरफ बढ़ रही है. अगर ओपनिंग 4 करोड़ के करीब जाती है, तो ये पिछले एक दशक में रानी मुखर्जी की सबसे बड़ी सोलो ओपनिंग बन सकती है.

'मर्दानी 3' की ओपनिंग से रानी बनाएंगी रिकॉर्ड (Photo: Instagram/@Yash Raj Films)
'मर्दानी 3' की ओपनिंग से रानी बनाएंगी रिकॉर्ड (Photo: Instagram/@Yash Raj Films)

बॉलीवुड की सबसे दमदार एक्ट्रेसेज़ में से एक रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ शुक्रवार को थिएटर्स में पहुंच चुकी है. रानी इस बार तीन साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. उनकी पिछली फिल्म ‘मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे’ 2023 में रिलीज हुई थी. अपने आइकॉनिक कॉप किरदार शिवानी शिवाजी रॉय के साथ लौट रहीं रानी, एक बार फिर से थिएटर्स में वही धमाका करने की तैयारी में हैं जो इस फ्रेंचाइज़ी की पिछली दो फिल्मों ने किया था. ‘मर्दानी 3’ की एडवांस बुकिंग और मेकर्स की स्ट्रैटेजी बता रही है कि ये पहले दिन दमदार शुरुआत कर सकती है. इतनी दमदार कि ये शायद रानी की टॉप सोलो ओपनिंग बन जाए.

मर्दानी 3’ की सॉलिड एडवांस बुकिंग
सैकनिल्क की रिपोर्ट बताती है कि शुक्रवार को रिलीज से पहले ‘मर्दानी 3’ के लिए करीब 40 हजार टिकट एडवांस में बुक हो चुके थे. इस बुकिंग से फिल्म ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा एडवांस ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था. ब्लॉक सीटें जोड़ने के बाद ये ग्रॉस 2 करोड़ के लगभग हो जाता है. यहां ये याद रखना जरूरी है कि ‘मर्दानी’ फ्रेंचाइज़ी में बहुत बड़े बजट की, बड़े-बड़े नामों वाली कास्ट को साथ लाने वाली फिल्में नहीं आतीं. इन फिल्मों को रिलीज भी बहुत लिमिटेड मिलती है. इस लिहाज से ‘मर्दानी 3’ की बुकिंग असल में दमदार रही.

सस्ता टिकट, लिमिटेड शोज़
‘मर्दानी 3’ को कामयाबी दिलाने के लिए मेकर्स ने इसे एक खास तरीके की रिलीज दिलाई है. फिल्म के टिकट प्राइस बहुत अफोर्डेबल रखे गए हैं. अच्छे मल्टीप्लेक्स में भी आपको ‘मर्दानी 3’ का टिकट 300 रुपये के आसपास मिल सकता है.

इसके साथ ही मेकर्स ने थिएटर्स पर ‘मर्दानी 3’ के शोज़ की कैप भी लगाई है. जैसे— कोई भी थिएटर दिन भर में ‘मर्दानी 3’ के 6 से ज्यादा शो नहीं चला सकता. सिंगल स्क्रीन्स दिन भर में इसके दो ही शो चला सकते हैं और वो शो भी दिन में 3 बजे के बाद से होंगे. यही वो शोज़ हैं जब थिएटर्स में ज्यादा भीड़ जुटती भी है. यानी सीधा टारगेट कम शोज़, सस्ते टिकट रखकर हर शो का कलेक्शन बढ़ाने पर है.

‘मर्दानी 3’ की ओपनिंग और रानी का रिकॉर्ड
एडवांस बुकिंग के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि ‘मर्दानी 3’ 3 करोड़ से 4 करोड़ तक ओपनिंग कलेक्शन के लिए तैयार है. फिल्म के रिव्यू मिक्स जरूर हैं, मगर इनमें पॉजिटिव पहलू ज्यादा हैं. सोशल मीडिया पर ‘मर्दानी 3’ देख चुकी जनता का रिस्पॉन्स भी काफी पॉजिटिव दिख रहा है. अगर इसका असर हुआ तो दोपहर बाद के शोज़ में दर्शक बढ़ेंगे और ‘मर्दानी 3’ पहले दिन 4 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन भी कर सकती है.

‘मर्दानी 2’ पिछले 10 सालों में रानी मुखर्जी की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म रही है. उनकी सोलो लीड फिल्मों में भी इसकी ओपनिंग सबसे बड़ी है. ‘मर्दानी 2’ (2019) को 3.80 करोड़ रुपये की ओपनिंग मिली थी.

अगर ‘मर्दानी 3’ को 4 करोड़ तक की ओपनिंग मिलती है, तो ये पिछले 10 सालों में रानी की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी. ये उनकी सोलो लीड फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग भी होगी. अगर ‘मर्दानी 3’ का ओपनिंग कलेक्शन इन अनुमानों तक या इनके आगे गया तो वीकेंड में फिल्म अच्छे जंप की उम्मीद भी कर सकती है.

