2022 में ताश के पत्तों जैसा बिखरा बॉलीवुड, KRK बोले- ब्रह्मास्त्र तो लाशें बिछा देगी

खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान उर्फ केआरके (KRK) बॉलीवुड की फिल्मों को खास पसंद नहीं करते हैं. कमाल ने डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' को देखने के बाद उसका रिव्यू दिया है. उन्होंने फिल्म को पहले ही दिन बहुत बड़ी फ्लॉप बता दिया है. दूसरी तरफ केआरके ने एक और ट्वीट कर कहा है कि रणबीर कपूर की 'ब्रह्मास्त्र' जल्द 'लाशें बिछाने आ जाएगी'.

केआरके ने किया ट्वीट

लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के नाम एक ट्वीट में लेते हुए केआरके ने बॉलीवुड पर तंज कसा है. उन्होंने कंगना रनौत की 'धाकड़', अक्षय कुमार की 'पृथ्वीराज', रणबीर कपूर की 'शमशेरा' और आमिर खान की 'लाल सिंह चड्ढा' का जिक्र करते हुए ताना मारा है.

केआरके लिखते हैं, 'बॉलीवुड इस समय रॉक कर रहा है. धाकड़ गई तो ओम आई. ओम गई तो जुगजुग जियो आई. वो गई तो पृथ्वीराज आई. वो गई तो शमशेरा छा गई. वो गई तो एक विलेन रिटर्न्स की आफत, फिर लाल सिंह चड्ढा का महाकाल. लाल सिंह चड्ढा जैसी ही उतरेगी ब्रह्मास्त्र लाशें बिछाने आ जाएगी.'

Bollywood is rocking big time. #Dhakad Gayee Toh #OM Aayee. #OM Gayee Toh #JJJ Aayee. Woh Gayee Toh #Prithviraj Aa Gayee. Woh Gayee Tho #Shamshera Chaa Gayee. Woh Gayee Toh #EkVillainReturns ki Aafat, fir #LSC ka Mahakal. LSC Jaise Hi Utregi #Brahmastra Laashe Bichane Aa Jaayegi. July 29, 2022

यूजर्स ले रहे मजे

केआरके के इस 'कमाल' के ट्वीट में यूजर्स भी हिस्सा ले रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, 'तुम इसमें रक्षा बंधन का नाम लिखना भूल गए. वो भी धूल चाटेगी.' एक और यूजर ने लिखा, 'लाशें बिछाने आ जाएगी. आमिर बाबा तो पहले से ही समझ गए हैं रिजल्ट. इसलिए ओटीटी को रिलीज से पहले 160 करोड़ में चिपका दी.'

आमिर खान के बहुत से फैंस उनकी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की तरफदारी भी कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि केआरके की लिस्ट तो सही है लेकिन आमिर की फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होगी. वहीं कुछ यूजर्स ने केआरके की खुद की फिल्म 'देशद्रोही' को भी बीच में घसीट लिया है. एक यूजर ने लिखा, 'इस सबसे पहले महा गटर का सुनामी देशद्रोही.'

INN SABSE PEHLE MAHA GUTTER KA TSUNAMI DESHDROHI — LAW (@SharvajithB) July 29, 2022

You’re 90% right. The 10% where you’re wrong is about LSC. That movie wil be the biggest Blockbuster of Bollywood. — david (@david87292055) July 29, 2022

Lashe bichane a jayegi krk rofl 🤣 😂 😆 😄 Amir baba to pehle se hi samaj gaye hai result ki kareena ko lekar satyanash kar diya movie ka 😄 is liye ott ko release se pehle 160cr mai chipka di🤣🤣 — Milu19 (@AmitTri29803443) July 29, 2022

Lal Singh Chadda is gonna be the blockbuster Movie of all time. — Tammannah (@reversal2021) July 29, 2022

You forgot to include #RakshaBandhan in the list that will also bite the dust. Difficult times for #hindifilmindustry #Bollywood — Ajeet Singh (@WorldOfAjeet) July 29, 2022

कमाल आर खान का रिश्ता बॉलीवुड और उसकी फिल्मों के साथ प्यार और नफरत का है. केआरके हर नई बॉलीवुड फिल्मों को देखते हैं और ट्विटर पर उसकी बुराई करने से पीछे नहीं हटते. अक्षय कुमार की 'पृथ्वीराज' के साथ-साथ वह वरुण धवन की 'जुगजुग जियो' और अर्जुन कपूर की 'एक विलेन रिटर्न्स' को फ्लॉप बता चुके हैं.