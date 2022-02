KRK ने उड़ाया Gangubai Kathiawadi का मजाक, फिल्म देखने से पहले पॉकेट में रखी पेनकिलर

आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस कंट्रोवर्सियल केआरके का लेटेस्ट ट्वीट पढ़ खफा हो सकते हैं. गंगूबाई काठियावाड़ी का रिव्यू करने से पहले केआरके ने फिल्म को ट्रोल करते हुए ट्वीट किया है.

केआरके ने किया गंगूबाई काठियावाड़ी को ट्रोल

केआरके ने लिखा- मेरे कुछ दोस्तों ने गंगूबाई काठियावाड़ी देखी. वे मुझे कह रहे थे अगर मैं फिल्म देखने जा रहा हूं तो पेनकिलर साथ में लेकर जाऊ. अब मैं ये फिल्म देखने जा रहा हूं. मैंने पहले ही अपनी पॉकेट में दो टैबलेट रख ली हैं. आलिया भट्ट के फैंस केआरके का ये ट्वीट पढ़कर ऑफेंड जरूर हो गए हैं. उन्होंने केआरके को बैड जोकर बताया है.

Few of my friends have watched film #GangubaiKathiyawadi and they are asking me to take pain killer, if I am going to watch it. Now I am going to watch it and I have already took 2 tablets in my pocket.