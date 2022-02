Ukraine Russia War: सोनू सूद को यूक्रेन में फंसे 18 हजार भारतीय छात्रों की चिंता, की सलामती की दुआ

यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग पर दुनियाभर की निगाहें टिकी हुई हैं. सबसे ज्यादा चिंताजनक बात ये है कि यूक्रेन में अभी भी कुछ भारतीय लोग फंसे हुए हैं. जिन्हें लेकर बॉलीवु़ड एक्टर और लोगों के मसीहा सोनू सूद चिंता में हैं.

सोनू सूद की भारतीय दूतावास से अपील

सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा- 18000 भारतीय स्टूडेंट्स और कई परिवार जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मुझे उम्मीद है सरकार उन्हें वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही होगी. मैं भारतीय एंबेसी से वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने का वैकल्पिक मार्ग खोजने की अपील करता हूं. उनकी सलमाती की दुआ करता हूं.

'गंगूबाई' का मुकदमा सुनते हुए जस्टिस इंदिरा ने सुनाई दर्दनाक सच्ची घटना, कोर्टरूम में पसरा सन्नाटा



There are 18000 Indian students and many families who are struck in Ukraine, I am sure Government must be trying their best to get them back. I urge Indian Embassy to find an alternate route for their evacuation. Praying for their safety. #IndiansInUkraine