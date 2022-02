Russia-Ukraine War: ट्विटर पर Arshad Warsi ने शेयर किया रूस-यूक्रेन हमले पर 'गोलमाल मीम', भड़के यूजर्स

बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी इस समय लोगों के निशाने पर हैं. दरअसल, एक्टर ने रूस-यूक्रेन हमले पर फिल्म 'गोलमाल' से जुड़ा एक मीम शेयर किया है, जिसमें अजय देवगन, अरशद वारसी और शरमन जोशी नजर आ रहे हैं. तीनों का ही रिएक्शन इस मीम में अलग ही है. अरशद ने ट्वीट शेयर कर लिखा, "अपने आप में यह सफाई दे रहा है, गोलमाल समय से आगे रही है." फिल्म में अजय देवगन, शरमन जोशी, तुषार कपूर, रिमी सेन और मुकेश तिवारी लीड रोल में नजर आए थे. मीम में मौजूद तीनों ही किरदारों के रिएक्शन को अरशद ने फ्रांस, जर्मनी और यूएस के टकराव के साथ लिंक किया है.

ट्रोल्स के निशाने पर अरशद वारसी

ट्विटर यूजर्स अरशद वारसी के इस ह्यूमर को पचा नहीं पाए हैं. एक के बाद एक लोग री-ट्वीट कर एक्टर को ट्रोल करने लगे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बतौर आर्टिस्ट जब तक मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं, हमले के बीच इस तरह के मजे लेना सही नहीं है सर. यह काफी इनसेंसिटिव बात है आपकी." एक और यूजर ने लिखा, "ब्रो, अपने वॉर मीम्स अपने ड्राफ्ट में ही सेव करके रखो. कोई आपके इस ट्वीट पर हंस नहीं रहा है और न ही किसी को हंसी आ रही है." एक तीसरे यूजर ने लिखा, "यूक्रेनियन लोगों को सहानुभूति की जरूरत है. बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही उधर."

Self explanatory… Golmaal was way ahead of its time…. 😂😂 pic.twitter.com/2vhvhHPskA

As much as I respect you as an artist, trying to make fun of a war situation is a little insensitive to my taste sir.